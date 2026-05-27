27 de mayo de 2026 Inicio
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El FMI presiona al Gobierno: pide ampliar Ganancias y reconvertir el Monotributo

El organismo internacional publicó un documento con una serie de sugerencias para la economía argentina donde le pide a Javier Milei una reforma fiscal más integral. Según sus cálculos, el Estado podría recaudar hasta 3,3% del PBI.

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Javier Milei

Javier Milei, la titular del FMI Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un documento con una serie de sugerencias para la economía argentina donde le pide al presidente Javier Milei y a su equipo económico una reforma fiscal más integral. Las medidas que requiere el organismo, contempladas dentro del mediano plazo, pretenden ampliar Ganancias y reconvertir el Monotributo.

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Lo que sugiere el documento es que más trabajadores paguen Ganancias y que el Monotributo deje de ser un refugio cómodo para pasar al régimen general. Según sus cálculos, si se hace bien, el Estado podría recaudar hasta 3,3% del PBI, la mitad para las provincias. Mientras Milei baja retenciones y critica los impuestos, el propio acuerdo con el FMI lo empujaría a ampliar la carga tributaria.

FMI

De acuerdo a la publicación oficial, el Artículo IV es una auditoría del FMI que supervisa las políticas económicas de sus países miembros y ofrece recomendaciones de mediano plazo. No se aplicaba en Argentina desde el 2022.

Tanto la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, como sus asesores, le señalaron al Gobierno que no alcanzó con los retoques recientes en Ganancias y Monotributo, y que es necesaria una reforma más grande y completa. De hecho, el presidente Milei prometió presentar un proyecto antes de fin de año.

¿Cuáles son los cambios que quiere el FMI?

El organismo le marcó al Gobierno los cambios clave que debería hacer para recaudar más con menos excepciones, más contribuyentes y un sistema más simple pero con mayor presión fiscal.

  • Recortar beneficios impositivos como los del IVA y regímenes especiales.

  • Ampliar Ganancias, bajando el mínimo para que más trabajadores lo paguen.

  • Reformar el Monotributo, alineándolo al régimen general y evitando saltos bruscos entre categorías.

  • Simplificar el impuesto a sociedades, con una tasa más pareja y menos incentivos a evadir.

  • Reforzar impuestos especiales: subir tributos al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y combustibles, ajustados por inflación.

  • Menos beneficios fiscales: reducir exenciones y regímenes especiales, sobre todo en IVA y Monotributo.

  • Más trabajadores pagando Ganancias: bajar el mínimo para que alrededor del 20% de los empleados aporte, como en 2019.

  • Reforma del Monotributo: alinearlo al régimen general para evitar privilegios y aumentar la recaudación.

  • Simplificar el impuesto a las empresas: bajar la alícuota máxima y evitar la evasión con un esquema más claro.

Por último, para el FMI, el Gobierno argentino tendría margen para sacar impuestos que considera dañinos. Entre ellos, las retenciones a las exportaciones agrícolas (soja, trigo y maíz) y los impuestos a las transacciones financieras.

Según las sugerencias del documento, si se bajan las retenciones a la soja en un 1%, la producción, las exportaciones y la superficie sembrada podrían subir un 0,5%. Y si se eliminan directamente las retenciones, las exportaciones de granos y derivados podrían crecer un 10%, lo que significaría unos u$s5.000 millones más de ingreso de divisas y un aumento del PIB de 0,4 puntos.

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