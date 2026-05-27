El FMI presiona al Gobierno: pide ampliar Ganancias y reconvertir el Monotributo El organismo internacional publicó un documento con una serie de sugerencias para la economía argentina donde le pide a Javier Milei una reforma fiscal más integral. Según sus cálculos, el Estado podría recaudar hasta 3,3% del PBI. Por Agregar C5N en









Javier Milei, la titular del FMI Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un documento con una serie de sugerencias para la economía argentina donde le pide al presidente Javier Milei y a su equipo económico una reforma fiscal más integral. Las medidas que requiere el organismo, contempladas dentro del mediano plazo, pretenden ampliar Ganancias y reconvertir el Monotributo.

Lo que sugiere el documento es que más trabajadores paguen Ganancias y que el Monotributo deje de ser un refugio cómodo para pasar al régimen general. Según sus cálculos, si se hace bien, el Estado podría recaudar hasta 3,3% del PBI, la mitad para las provincias. Mientras Milei baja retenciones y critica los impuestos, el propio acuerdo con el FMI lo empujaría a ampliar la carga tributaria.

FMI X: @KGeorgieva De acuerdo a la publicación oficial, el Artículo IV es una auditoría del FMI que supervisa las políticas económicas de sus países miembros y ofrece recomendaciones de mediano plazo. No se aplicaba en Argentina desde el 2022.

Tanto la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, como sus asesores, le señalaron al Gobierno que no alcanzó con los retoques recientes en Ganancias y Monotributo, y que es necesaria una reforma más grande y completa. De hecho, el presidente Milei prometió presentar un proyecto antes de fin de año.

¿Cuáles son los cambios que quiere el FMI? El organismo le marcó al Gobierno los cambios clave que debería hacer para recaudar más con menos excepciones, más contribuyentes y un sistema más simple pero con mayor presión fiscal.