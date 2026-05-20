River y Belgrano ya agotaron las entradas para la final del Torneo Apertura

A las 14 de este miércoles se habilitó la venta de entradas a socios para la gran final del Torneo Apertura, que se disputará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba. Los 50.000 tickets, 25.000 para cada parcialidad, se agotaron en dos horas, cuando desde la plataforma virtual Deportick advirtieron que no quedaba más disponibilidad para ningún sector.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la noticia mediante sus redes sociales oficiales y advirtió que esta definición "revolucionó el mercado del fútbol". Los fanáticos de River ocuparán la Popular Willington y la Platea Ardiles. En tanto, los celestes verán el partido desde la Popular Artime, que ocupan siempre que hacen las veces de local en el ex Chateau Carreras, y la Platea Gasparini.
Los seguidores de Belgrano agotaron su tanda de entradas en tan solo 45 minutos. En tanto, los hinchas de River, que antes debieron entrar a la plataforma RiverID para conseguir un código que les permitiera adquirir un ticket asignado al socio comprador y sin posibilidades de transferirlo, compraron todas las localidades disponibles pasadas las 16.
El día del partido, el ingreso al Mario Alberto Kempes el domingo será únicamente con DNI, por lo que no será válido ningún otro documento ni carnet. La fiebre de un partido histórico ya comenzó a subir y nadie se quiere perder esta final, que va del recuerdo del descenso de River en manos de Belgrano a lo que podría ser el primer campeonato del Pirata en primera división.
Árbitro confirmado para la final de River y Belgrano
El club de Núñez, dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet y el de barrio Alberdi, comandado por Ricardo "el Ruso" Zielinski, ya tienen la confirmación oficial de quién será el árbitro para la final del Torneo Apertura 2026: la LPF designó a Yael Falcón Pérez.
El referí de 37 años, que también fue convocado para disputar el Mundial 2026, estará acompañado de los asistentes Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. Mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer, y Salomé Di Iorio en AVAR.
Designación arbitral para la Final del Torneo Apertura
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Salomé Di Iorio