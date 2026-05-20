River y Belgrano ya agotaron las entradas para la final del Torneo Apertura Los socios de los dos clubes finalistas hicieron volar las 50.000 entradas para el partido que definirá al campeón, el próximo domingo 24 de mayo en Córdoba. Por Agregar C5N en









El estadio Kempes estará repleto el domingo para la final entre River y Belgrano. Redes sociales

A las 14 de este miércoles se habilitó la venta de entradas a socios para la gran final del Torneo Apertura, que se disputará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba. Los 50.000 tickets, 25.000 para cada parcialidad, se agotaron en dos horas, cuando desde la plataforma virtual Deportick advirtieron que no quedaba más disponibilidad para ningún sector.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la noticia mediante sus redes sociales oficiales y advirtió que esta definición "revolucionó el mercado del fútbol". Los fanáticos de River ocuparán la Popular Willington y la Platea Ardiles. En tanto, los celestes verán el partido desde la Popular Artime, que ocupan siempre que hacen las veces de local en el ex Chateau Carreras, y la Platea Gasparini.

Embed ¡Entradas agotadas para la final! La definición entre #River y #Belgrano por el título del #TorneoMercadoLibre 2026 revolucionó el mercado del fútbol: en dos horas se agotaron todas las localidades disponibles pic.twitter.com/m9Z6C9XASA — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 20, 2026 Los seguidores de Belgrano agotaron su tanda de entradas en tan solo 45 minutos. En tanto, los hinchas de River, que antes debieron entrar a la plataforma RiverID para conseguir un código que les permitiera adquirir un ticket asignado al socio comprador y sin posibilidades de transferirlo, compraron todas las localidades disponibles pasadas las 16.

El día del partido, el ingreso al Mario Alberto Kempes el domingo será únicamente con DNI, por lo que no será válido ningún otro documento ni carnet. La fiebre de un partido histórico ya comenzó a subir y nadie se quiere perder esta final, que va del recuerdo del descenso de River en manos de Belgrano a lo que podría ser el primer campeonato del Pirata en primera división.

river belgrano El último encuentro entre River y Belgrano fue en el Monumental, con una victoria para el local por 3 a 0. Redes sociales

Árbitro confirmado para la final de River y Belgrano El club de Núñez, dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet y el de barrio Alberdi, comandado por Ricardo "el Ruso" Zielinski, ya tienen la confirmación oficial de quién será el árbitro para la final del Torneo Apertura 2026: la LPF designó a Yael Falcón Pérez. El referí de 37 años, que también fue convocado para disputar el Mundial 2026, estará acompañado de los asistentes Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso. Mientras que en el VAR estará Leandro Rey Hilfer, y Salomé Di Iorio en AVAR. Designación arbitral para la Final del Torneo Apertura Árbitro: Yael Falcón Pérez Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina Quinto árbitro: Pablo Gualtieri VAR: Leandro Rey Hilfer AVAR: Salomé Di Iorio