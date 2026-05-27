"Feliz cumpleaños, Franco": el saludo de la Fórmula 1 y Alpine a Colapinto

Después de completar su mejor fin de semana en la máxima del automovilismo, el argentino está cumpliendo 23 años y en redes sociales hasta su exequipo, Williams, se sumó para darle los buenos deseos.

Franco Colapinto está festejando su cumpleaños número 23 y tanto la Fórmula 1 como Alpine y Williams no dejaron pasar la oportunidad para saludarlo en su nuevo aniversario, tras un excelente fin de semana en el Gran Premio de Canadá donde obtuvo su mejor rendimiento desde que llegó a la F1: sexto puesto.

Desde su irrupción a la máxima categoría, el pilarense se ganó el cariño y respeto no solo de los fanáticos argentinos, sino de varios de sus colegas e varios ciudadanos de muchas partes del mundo. Ahora, sin dejar pasar la oportunidad se utilizaron las redes sociales para dejarle sus deseos en un nuevo aniversario.

“Franco es el cumpleañero recién salido de su mejor Grand Prix. Mucho que celebrar - te deseo un día maravilloso” , escribieron en la cuenta de Instagram de la máxima categoría mientras que en X pusieron otro mensaje destacando su gran presente: “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños”.

Pero esa no fue la única dedicatoria que le hicieron ya que horas más tarde postearon un breve resumen de lo que fue su llegada a la categoría y destacando su crecimiento. “Has recorrido un largo camino, Franco ¿cuáles serán tus 3 deseos?” , titularon acompañado de una imagen hecha con IA.

En la misma se lo puede ver a Franco vestido con la indumentaria de la escudería francesa, su casco con la bandera argentina y mirando una pizarra con sus mejores momentos desde septiembre de 2024 cuando debutó hasta el momento.

“Primer argentino en manejar un F1 en Buenos Aires tras 28 años”, “primer argentino e sumar puntos tras 42 años”, “primer argentino en la F1 tras 23 años”, “primer sudamericano en 10 años en terminar entre los 8 primeros con dos escuderías distintas”, “mejor resultado argentino en 44 años”, destacaron y se preguntaron: “¿Qué se viene?”

Pero eso no fue todo, ya que cada frase estuvo acompañada de una foto del argentino arriba del Flecha de Plata de Fangio al que se subió durante el Road Show, los abrazos con Lionel Messi y James Volwes y por supuesto no faltó la gorrita de Bizarrap, el termo con sus stickers y la pava eléctrica con la cual alguna vez confesó que se solía cocinarse.

Formula 1 Franco Colapinto

Por su parte, Alpine también se sumó con un mensaje: “Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro 43 cumple 23 hoy”, publicaron en el primer posteo, mientras que en el siguiente hicieron uno más especial donde hicieron una selección sus “fotos favoritas” del piloto.

Siempre expresando su cariño, Williams, el equipo que le dio la posibilidad de dar sus primeros pasos en la categoría, se sumó a los saludos en el posteo del equipo francés. “¡Feliz cumpleaños, Franco!”, indicaron en español. Además, comentó la publicación James Vowles, director de la escudería: "Que tengas un feliz cumpleaños".

Alpine Franco Colapinto Instagram

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Luego de un fin de semana excelente para Alpine, rápidamente el equipo tendrá que dar vuelta la página para seguir manteniendo el mismo o mejor rendimiento en el Gran Premio de Canadá.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será en el primer fin de semana de junio: la actividad será en el Gran Premio de Mónaco, en el circuito de Montecarlo, que se desarrollará entre el 5 y 7 de junio y a diferencia de lo que pasó en Montreal, no habrá carrera sprint.

Viernes 5 de junio:

Práctica libre 1: 08.30

Práctica libre 2: 12

Sábado 6 de junio:

Práctica libre 3: 07.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de junio: