Stray Kids agotó su show en el Hipódromo de San Isidro en menos de 3 horas La banda surcoreana de K-Pop llega a Argentina en el marco del festival STRAYCITY, y se presentará también en Colombia y México. Sus seguidores en redes celebraron el cartel de "Sold Out total". Agregar C5N en









Stray Kids agotó las entradas para el Hipódromo de San Isidro en tan sólo 3 horas. Redes sociales

La banda Stray Kids (SKZ) agotó las entradas para su presentación en Buenos Aires, en el Hipódromo de San Isidro, el próximo 14 de septiembre. Los seguidores en redes celebraron el cartel de "Sold Out total".

El grupo surcoreano de K-Pop llega a Argentina, Colombia y México, en el marco de la gira por Latinoamérica, evento que se conoce como STRAYCITY. Los tickets se agotaron en tiempo récord y mostraron el inmenso poder de convocatoria.

La boy band fue formanda por JYP Entertainment en 2017 a través de un reality show homónimo y debutaron oficialmente el 25 de marzo de 2018. La banda integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. se destaca por producir su propia música, con géneros como K-Pop, hip hop y electrónica.

Embed SOLD OUT STRAY KIDS EN ARGENTINA @Stray_Kids, nos vemos el 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro pic.twitter.com/KU5IxFDt5O — DF Entertainment (@dfallaccess) May 27, 2026 El grupo surcoreano-japonés NEXZ será el telonero, y se presentará junto con populares artistas locales: K4os, una banda argentina integrada por 4 chicas y el DJ Cocho, productor argentino en ascenso, destacado en la escena de la música electrónica.