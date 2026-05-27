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Stray Kids agotó su show en el Hipódromo de San Isidro en menos de 3 horas

La banda surcoreana de K-Pop llega a Argentina en el marco del festival STRAYCITY, y se presentará también en Colombia y México. Sus seguidores en redes celebraron el cartel de "Sold Out total".

Stray Kids agotó las entradas para el Hipódromo de San Isidro en tan sólo 3 horas.

Stray Kids agotó las entradas para el Hipódromo de San Isidro en tan sólo 3 horas.

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La banda Stray Kids (SKZ) agotó las entradas para su presentación en Buenos Aires, en el Hipódromo de San Isidro, el próximo 14 de septiembre. Los seguidores en redes celebraron el cartel de "Sold Out total".

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.
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El grupo surcoreano de K-Pop llega a Argentina, Colombia y México, en el marco de la gira por Latinoamérica, evento que se conoce como STRAYCITY. Los tickets se agotaron en tiempo récord y mostraron el inmenso poder de convocatoria.

La boy band fue formanda por JYP Entertainment en 2017 a través de un reality show homónimo y debutaron oficialmente el 25 de marzo de 2018. La banda integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. se destaca por producir su propia música, con géneros como K-Pop, hip hop y electrónica.

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El grupo surcoreano-japonés NEXZ será el telonero, y se presentará junto con populares artistas locales: K4os, una banda argentina integrada por 4 chicas y el DJ Cocho, productor argentino en ascenso, destacado en la escena de la música electrónica.

Stray Kids en Argentina: cuándo será el debut

Stray Kids debutará en Argentina el 14 de septiembre de 2026 en el Hipódromo de San Isidro con su show STRAYCITY. La venta general empezó este miércoles 27 de mayo a las 10 y se agotó en tan sólo 3 horas. El evento es producido por DF Entertainment y Live Nation.

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