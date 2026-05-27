El escándalo en los premios Gardel del que hablan las figuras de la TV: "Son patéticos"

Periodistas y cronistas denunciaron destrato, exclusión y caos organizativo en la alfombra roja del Teatro Coliseo durante la polémica edición de los galardones.

La edición 2026 de los Premios Gardel terminó envuelta en una fuerte polémica que sacudió al mundo de la televisión y la música argentina. Lo que debía ser una noche de celebración para los artistas más importantes del país quedó opacado por denuncias de destrato, exclusión y caos organizativo en la alfombra roja del Teatro Coliseo . El conflicto explotó cuando distintos periodistas y cronistas aseguraron que no les permitieron ingresar a los espacios habituales de cobertura.

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Según denunciaron varios equipos televisivos, la organización habría decidido dejar afuera específicamente a la prensa de espectáculos, mientras otros medios sí podían ingresar al evento . Esta situación generó indignación inmediata y reavivó una tensión que, según los propios periodistas, ya se repite desde hace tres años consecutivos en los Gardel. Así fue como se vieron las imágenes de cronistas que discutieron en la puerta del evento y que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Desde el programa Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre apuntó directamente contra la organización y denunció una clara discriminación hacia los medios de espectáculos. “Toda la prensa estaba adentro del salón, pero la prensa de espectáculo estaba afuera” , lanzó la conductora, visiblemente molesta por la situación que se vivió durante la gala.

El periodista Fede Flowers también explotó de furia en sus redes sociales y publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral. “ Son patéticos ”, escribió al denunciar que el ingreso al Coliseo fue vallado para impedir el acceso de los cronistas. Además, calificó lo ocurrido como un “destrato total” y aseguró que los periodistas quedaron “en la calle” durante la premiación.

El escándalo en la puerta de los Premios Gardel

La tensión aumentó todavía más cuando algunos cronistas contaron cómo fueron expulsados de la alfombra roja por personal de seguridad. Según relataron, integrantes de la organización se acercaron “de muy mala manera” para impedir el ingreso de cámaras y equipos periodísticos. Varios profesionales interpretaron la medida como una estrategia para evitar preguntas incómodas a las figuras presentes.

Mientras afuera explotaba el escándalo, dentro del Teatro Coliseo se desarrollaba una gala histórica para la música argentina. Milo J se quedó con el Gardel de Oro 2026 y fue el gran protagonista de la noche. También participaron figuras como Lali Espósito, Cazzu y Trueno.

El evento también dejó escenas de desorganización y momentos incómodos para varios famosos, que debieron atravesar sectores colmados de fanáticos sin demasiada seguridad. Algunos artistas tuvieron que abrirse paso entre empujones y pedidos de selfies, dejando expuestas fallas logísticas en uno de los eventos más importantes del espectáculo argentino.