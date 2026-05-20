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Quini 6: los resultados del sorteo 3.375 del miércoles 20 de mayo de 2026

Un apostador de la localidad de Río Cuarto acertó los seis números en el sorteo de la modalidad "Tradicional" y se llevó un premio multimillonario. Además, en Santa Fe y Entre Ríos, dos jugadores se hicieron acreedores de más $800 millones en "La Segunda Vuelta.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 20 de mayo de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 20 de mayo de 2026.

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El sorteo 3.375 del Quini 6 de este miércoles 20 de mayo repartió uno de los premios multimillonarios más importantes de la historia en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe. Un apostador de la localidad de Río Cuarto, en Córdoba, acertó los seis números en el sorteo de la modalidad "Tradicional" y se llevó casi $2.500 millones.

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Además, dos boletas en agencias de Concordia, Entre Ríos y en Rafaela, Santa Fe, se hicieron acreedores de más $800 millones en "La Segunda Vuelta".

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 20 de mayo de 2026

Números ganadores: 07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $2.449.126.789,20

5 aciertos: 147 ganadores. Premio: $248.466,12

4 aciertos: 5.445 ganadores. Premio: $3.000

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 20 de mayo de 2026

Números ganadores: 07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45

6 aciertos: 2 ganadores. Premio: $857.840.041,80

5 aciertos: 260 ganadores. Premio: $140.478,92

4 aciertos: 6.095 ganadores Premio: $3.000

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 20 de mayo de 2026

Números ganadores: 16 - 25 - 26 - 36 - 42 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $6.098.635.249

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 20 de mayo de 2026

Números ganadores: 04 - 13 - 23 - 26 - 37 - 42

5 aciertos: 31 ganadores. Premio: $10.576.476,10

Pozo extra: resultado del miércoles 20 de mayo de 2026

Números ganadores: 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 18 - 22 - 25 - 26 - 32 - 33 - 36 - 42 - 45

6 aciertos: 1.304 ganadores. Premio: $118.865,03

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.376 del Quini 6 se realizará el domingo 24 de mayo a las 21.15. Pozo estimado: $10.850.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

NOTICIA EN DESARROLLO.

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