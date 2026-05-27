Se filtró un video de Emilia Mernes y Duki peleando a los gritos en un boliche

Un contenido viral mostró a ambos en un tenso cruce en un boliche y reavivó los rumores de crisis entre las figuras de la música urbana.

La relación entre Emilia Mernes y Duki volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video grabado durante la presentación del nuevo álbum de Six Sex en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires . En las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales durante este miércoles, se los vio atravesar un momento de evidente tensión que despertó preocupación entre los fanáticos de la pareja y del mundo de la música urbana argentina.

El clip muestra a Emilia Mernes con gesto serio y distante mientras Duki aparece detrás en un intento de acercamiento. En un momento, ambos intercambian palabras con brusquedad en medio del evento, aunque la música impide escuchar qué se dicen exactamente. Estas imágenes bastaron para que en X explotaran las teorías sobre una posible crisis sentimental entre los artistas.

La viralización del video ocurre además en un contexto complicado para Emilia, quien desde hace semanas enfrenta rumores sobre supuestas internas con otras figuras del pop argentino y versiones vinculadas a terceros en discordia. Todo eso impactó también en su relación con Duki, que quedó bajo la lupa luego de versiones sobre celos y discusiones privadas .

Mientras algunos usuarios sostienen que se trató apenas de una charla incómoda amplificada por redes sociales, otros creen que el video confirma que la pareja atraviesa uno de sus momentos más difíciles . Por ahora, ninguno de los dos volvió a hablar públicamente tras la filtración de estas imágenes que sacudieron al ambiente de la música argentina.

ojala sea mentira me llego a enterar q emilia le grito a duki y el sigue con ella chauuu lo perdimos el duki de 2018 te ensartaba una trompada por atrevida ah nada q ver no pic.twitter.com/1TNc02rDVb

Qué dijo Emilia Mernes sobre los rumores de crisis con Duki

Días antes de que apareciera el video viral, Emilia Mernes enfrentó públicamente las versiones de separación durante una nota con LAM a la salida del Teatro Coliseo. En ese momento, la cantante aseguró sentirse afectada por los rumores que circularon durante los últimos meses alrededor de su vida privada y sentimental.

“Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”, expresó Emilia, visiblemente incómoda por la situación mediática que atraviesa desde hace semanas. Así, sus declaraciones buscaron ponerle freno a las especulaciones que crecían constantemente en redes sociales y programas de espectáculos.

Cuando le preguntaron específicamente cómo estaba actualmente su vínculo con Duki, la artista respondió de manera contundente: “Muy bien, muy bien”. Además agregó: “Con Duki siempre bien, como siempre. Nos inventaron miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca”, mediante lo cual intentó desactivar las versiones de crisis e infidelidad.

Embed Emilia Mernes rompe el silencio.

habla a fondo de TINI. pic.twitter.com/K4PD2rbuF9 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 23, 2026

Sin embargo, la aparición del video en el boliche volvió a instalar dudas entre los seguidores de ambos artistas. Mientras las redes continúan debatiendo si se trató de una simple discusión o de una crisis real, la pareja más famosa de la música urbana argentina sigue siendo tendencia absoluta en internet.