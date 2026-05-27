"Sos mía o de nadie": violó la perimetral y atacó a su expareja en Tucumán El hombre se trepó al auto en el que viajaba la víctima y golpeó el parabrisas para intentar detenerlo. Según fuentes policiales, la mujer ya lo había denunciado y contaba con una restricción perimetral vigente. Por Agregar C5N en









Un hombre con restricción perimetal persiguió a su expareja y se lanzó sobre su auto.

Un hombre con restricción perimetral protagonizó un violento episodio en Concepción, Tucumán, cuando se abalanzó sobre el auto de su expareja al grito de "¡Sos mía o de nadie!", desatando el terror de ella y de su acompañante. El hecho quedó registrado por el celular de una de las mujeres que viajaban en el vehículo.

Asimismo, en las imágenes se escucha a una de ellas pedir desesperada: "¡Llamá a la Policía!", mientras el agresor, trepado sobre el capó, golpea con fuerza el parabrisas e intenta detener la marcha.

Según fuentes policiales, la víctima ya había denunciado al hombre y contaba con una restricción perimetral vigente. A pesar de eso, el atacante volvió a hostigarla. Desde el interior del auto se escuchaban los gritos de pánico y el llanto de las jóvenes. "¡Pará, pará!", le pedían desesperadas mientras intentaban escapar.

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