27 de mayo de 2026 Inicio
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"Sos mía o de nadie": violó la perimetral y atacó a su expareja en Tucumán

El hombre se trepó al auto en el que viajaba la víctima y golpeó el parabrisas para intentar detenerlo. Según fuentes policiales, la mujer ya lo había denunciado y contaba con una restricción perimetral vigente.

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Un hombre con restricción perimetal persiguió a su expareja y se lanzó sobre su auto. 

Un hombre con restricción perimetal persiguió a su expareja y se lanzó sobre su auto. 

Un hombre con restricción perimetral protagonizó un violento episodio en Concepción, Tucumán, cuando se abalanzó sobre el auto de su expareja al grito de "¡Sos mía o de nadie!", desatando el terror de ella y de su acompañante. El hecho quedó registrado por el celular de una de las mujeres que viajaban en el vehículo.

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Asimismo, en las imágenes se escucha a una de ellas pedir desesperada: "¡Llamá a la Policía!", mientras el agresor, trepado sobre el capó, golpea con fuerza el parabrisas e intenta detener la marcha.

Según fuentes policiales, la víctima ya había denunciado al hombre y contaba con una restricción perimetral vigente. A pesar de eso, el atacante volvió a hostigarla. Desde el interior del auto se escuchaban los gritos de pánico y el llanto de las jóvenes. "¡Pará, pará!", le pedían desesperadas mientras intentaban escapar.

La causa quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos de Género contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Jorge Echayde, mientras se espera que la Justicia avance con nuevas medidas tras el incumplimiento de la perimetral por parte del atacante y la gravedad de las amenazas perpetradas hacia la mujer y su acompañante.

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