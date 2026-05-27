"Sos mía o de nadie": violó la perimetral y atacó a su expareja en Tucumán

Un hombre con restricción perimetral protagonizó un violento episodio en Concepción, Tucumán, cuando se abalanzó sobre el auto de su expareja al grito de "¡Sos mía o de nadie!", desatando el terror de ella y de su acompañante. El hecho quedó registrado por el celular de una de las mujeres que viajaban en el vehículo.
Asimismo, en las imágenes se escucha a una de ellas pedir desesperada: "¡Llamá a la Policía!", mientras el agresor, trepado sobre el capó, golpea con fuerza el parabrisas e intenta detener la marcha.
Según fuentes policiales, la víctima ya había denunciado al hombre y contaba con una restricción perimetral vigente. A pesar de eso, el atacante volvió a hostigarla. Desde el interior del auto se escuchaban los gritos de pánico y el llanto de las jóvenes. "¡Pará, pará!", le pedían desesperadas mientras intentaban escapar.
La causa quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos de Género contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Jorge Echayde, mientras se espera que la Justicia avance con nuevas medidas tras el incumplimiento de la perimetral por parte del atacante y la gravedad de las amenazas perpetradas hacia la mujer y su acompañante.