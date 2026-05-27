27 de mayo de 2026 Inicio
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Con presencia argentina, Crystal Palace y Rayo Vallecano juegan una histórica final de la Conference League

El equipo inglés y el español definen el título en el tercer torneo más importante de Europa y buscan su primer campeonato internacional. Hay tres futbolistas argentinos que podrían consagrarse.

Por
Walter Benítez

Walter Benítez, Óscar Trejo y Augusto Batalla.

Crystal Palace y Rayo Vallecano jugarán este miércoles en Alemania por la final de la Conference League, el tercer torneo de fútbol más importante de Europa, en el marco de un partido histórico ya que aspirarán a conseguir su primer título internacional. El encuentro estará marcado por la presencia de futbolistas argentinos, que buscarán consagrarse con sus equipos.

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El equipo inglés atraviesa un buen momento después de coronarse campeón de la FA Cup 2024-2025 contra Manchester City y buscará otro título en la previa de la salida de su entrenador, Oliver Glasner. Las Águilas alcanzaron su primera final europea tras eliminar a Shakhtar Donetsk con un global de 5-2, mientras que cerró la Premier League con derrota 2-1 contra Arsenal y acumulan cuatro partidos sin triunfos desde la semifinal europea.

Conference League trofeo
Se define la Conference League.

Se define la Conference League.

En tal sentido, el futbolista argentino Walter Benítez se desempeña en Crystal Palace, por lo que pretende su primer campeonato internacional. El arquero acumula apenas ocho partidos jugados en la temporada.

Por su parte Rayo Vallecano, que también jugará la primera final continental de su historia, terminó octavo en LaLiga y eliminó en semifinales a Racing Strasbourg con un global de 2-0. El arquero argentino Augusto Batalla integra el plantel desde agosto de 2024, mientras que el delantero Óscar Trejo disputará su último partido con el equipo.

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano, por la Conference League: posibles formaciones

  • Crystal Palace: Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremi Pino; Mateta. DT: Oliver Glasner.
  • Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Raiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Álvaro García, Jorge De Frutos; Alemão. DT: Ínigo Pérez.

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: horario y cómo verlo en vivo

  • Hora: 16
  • Televisión: ESPN
  • Estadio: Red Bull Arena
  • Árbitro: Maurizio Mariani
  • VAR: Marco Di Bello
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