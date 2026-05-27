Alumnos tomaron los colegios Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires: jornada de protesta en apoyo al reclamo universitario

Los estudiantes realizarán una asamblea alrededor de las 16 para discutir los pasos a seguir. En principio, el dictado de clases no se interrumpirá y cada estudiante mantendrá la libertad de adherirse o no.

Los estudiantes del Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires comenzaron un nuevo día de toma en apoyo al reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y en rechazo al ajuste sobre el sistema educativo.

Universidades vuelven a las calles con clases abiertas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento

La medida de fuerza fue impulsada por los centros de estudiantes, que denuncian un fuerte deterioro en las condiciones de enseñanza y apuntan contra el Gobierno de Javier Milei por el recorte presupuestario a las universidades nacionales.

“Estamos ante una situación muy preocupante a nivel país” , expresó Ona Morenfel, vicepresidenta del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, durante una entrevista realizada en la puerta del colegio tomado.

La estudiante explicó que el conflicto impacta directamente sobre ambas instituciones por tratarse de colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según afirmó, desde el inicio de la actual gestión nacional se profundizó el desfinanciamiento educativo y eso comenzó a sentirse dentro de las aulas.

Los colegios se solidarizan con las unviersidades por el financiamiento.

“Ya casi 100 profesores dejaron el colegio desde que asumió Milei”, aseguró. Además, sostuvo que muchos docentes se ven obligados a tomar varios trabajos para llegar a fin de mes, lo que repercute en el funcionamiento cotidiano y en el nivel académico de la institución.

La toma fue definida en asambleas realizadas durante la jornada del martes, donde estudiantes de los distintos turnos votaron a favor de avanzar con la medida para visibilizar el reclamo. “Nos preocupa muchísimo como estudiantes y sentimos que este problema nos afecta directamente”, señaló Morenfel.

Los alumnos permanecieron dentro del establecimiento durante toda la noche y anunciaron que este miércoles a las 16 continuarán realizando asambleas para definir cómo seguirá el plan de lucha. Además, adelantaron que las autoridades de los centros estudiantiles brindarán una conferencia de prensa frente al colegio.

El conflicto por los fondos universitarios acumula disputas en el Congreso y en la Justicia

En este contexto de tensión por el presupuesto, los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. Con esta movilización, los sindicatos docentes y no docentes exigieron una definición de la Corte Suprema sobre el expediente de la ley.

El Congreso rechazó los vetos presidenciales y promulgó la Ley de Financiamiento Universitario a fines de 2025. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación efectiva a la espera de la asignación de partidas presupuestarias específicas.

Para el ciclo 2026, el oficialismo envió un nuevo proyecto legislativo que modifica las pautas de actualización por inflación. La iniciativa establece que los fondos solo recibirán una corrección real si el Índice de Precios al Consumidor supera el 14,3% anual.