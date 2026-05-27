La exmujer de Brian Sarmiento apuntó contra Eliana Guercio: "Me parece una grasada"

Siguen los problemas para el participante de Gran hermano: Generación Dorada. Tras su ingreso a la casa, volvieron a reflotar los problemas por la cuota alimentaria para su hija menor. Qué dijo su exmujer.

Tessie Poza, ex mujer del participante, durante un móvil con Intrusos volvió a apuntar contra Brian Sarmiento y relató el sufrimiento de su hija Frida de 10 años. Además habló sobre el embargo millonario y aprovechó para responderle a Eliana Guercio.

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El miércoles por la noche se supo que la Justicia hizo una intimación formal contra la productora Kuarzo Entertainment Argentina S.A. para que ejecutará el embargo sobre el sueldo que percibe Brian Sarmiento en Gran Hermano. La medida se dictó hace tiempo para saldar una deuda por alimentos de su hija menor pero aún no se hizo efectiva.

Primero, la entrevista fue por el lado de Brian y su paternidad, Adrián Pallares le preguntó cuándo había sido la última vez que Brian vio a su hija de 10 años. “Hace más de dos años. La última vez que la llamó fue cuando Frida estaba internada y después no volvió a comunicarse nunca más” , respondió la entrevistada.

Luego explicó que desde que salió de la casa solo la llamó una vez, "la llamó sólo una vez y fue en la mañana del día que volvió a entrar. Ella no quería atender pero al final lo hizo y al cortar, me dijo que él la quería y eso me dio tranquilidad".

En este contexto, el conductor hizo alusión a la distancia que los separa y sugirió que ese podría ser el motivo por el que no ve a la menor. “Vos vivís en Alemania, ¿no? ¿Será por eso que no ve a la nena? ¿Por qué no puede comprar un pasaje?”, preguntó. “Vivimos en el mismo país, incluso en la misma provincia, y tampoco tuvo contacto con la nena”, respondió ella, dejando en claro que considera poco creíble ese argumento.

Tessie furiosa contra Eliana Guercio

Después, empezó a relatar las cosas que escucha en los medios y apuntó directamente contra Eliana Guercio, “hoy estaba viendo el programa de Georgina Barbarossa y había una panelista”, comenzó diciendo. Al principio aseguró que no recordaba el nombre, hasta que Marcela Tauro intervino y le dijo: “Eliana”.

“Sí, ella. Estaba diciendo que yo tendría que haberme fijado si él era buen padre, si se hacía cargo de sus hijos y que me iba a hacer lo mismo”, contó indignada. Y continuó: “Después dijo que yo era la amante. Me pareció una grasada y me parece terrible que diga eso”, relató filosa.

Además, explicó que la actitud de él cambió de manera inesperada con el paso del tiempo. “Cuando empezamos a salir, él era un excelente padre. Estaba separado, pero se hacía cargo de sus hijos. No sé qué le pasó”, declaró dejando en claro que no solo abandonó a Frida, sino que también terminó alejándose de sus otras hijas.