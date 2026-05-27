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El ex Gran Hermano Thiago Medina publicó un video al borde de la censura y recibió duras criticas

El influencer, antes de la publicación de los videos, en varias ocasiones había dicho que sería capaz de dedicarse a la industria de adultos.

El exparticipante de GH quedó en vuelto en un hecho policial con su padre.

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Redes sociales

Thiago Medina fue noticia hace unas horas, esta vez no fue por diferencias con su ex, Daniela Celis, si no tras publicar videos al borde de la censura en su Instagram, donde se lo ve bailando con mujeres. Tras esto, peligra su cuenta personal.

Eduardo Carrera, conmovido tras conocer a su hija Mía.
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Lejos quedó la promesa de Thiago de estudiar arquitectura si lograba sobrevivir al terrible accidente que sufrió con la moto. Ese futuro prometedor parece haber dado un giro hacia la creación de contenido en redes sociales, e incluso muchos usuarios afirman que podría tratarse de contenido para adultos.

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Todo surgió luego de que publicara en su red social, donde por lo general promociona casino online, un video rodeado de mujeres, que mostraban sus cuerpos y realizaban poses sensuales, mientras el ex hermanito observaba la escena sentado en el sillón de un living.

thiago medina subio un video.
Las polemicas imágenes que aparecen en el video que publicó Thiago.

Las polemicas imágenes que aparecen en el video que publicó Thiago.

Daniela Celis apareció en la escena

Tras esto, los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar y otros sugieren que denuncien la cuenta por “contenido inapropiado” ya que decían que él había cruzado un límite. Asimismo recordaron a Daniela Celis, quien hoy está en pareja, por haber terminado con él. Si bien ella no se pronunció sobre las publicaciones, no se espera que tenga una buena reacción.

Como es sabido, muchos ex participantes de Gran Hermano no encuentran demasiadas oportunidades laborales en los medios una vez que salen de la casa. Frente a esta situación, las alternativas suelen ser limitadas: algunos optan por crear contenido para plataformas para adultos, otros hacen publicidades para casinos online para mantenerse vigentes en redes sociales y la televisión. Mientras que muchos terminan regresando a los trabajos que tenían antes de alcanzar la fama.

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