La última vez que vieron a la joven fue el sábado a la noche, después de que se subiera a un auto rojo en el barrio Cofico. Su familia denuncia demoras en la investigación.

Crece la preocupación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, una adolescente de 14 años que es intensamente buscada desde hace más de 72 horas. La familia perdió todo contacto con ella luego de que saliera de su casa y subiera a un remis durante la noche del sábado.

Según reconstruyeron los investigadores, la joven fue vista por última vez cerca de las 22.30, cuando tomó un remis que la trasladó hasta una esquina del barrio Barrio Cofico. Desde entonces, su celular permanece apagado y no hubo nuevas señales sobre su paradero.

El caso genera especial alarma porque la familia sospecha que un hombre adulto podría estar involucrado en la desaparición. Se trata de una persona de aproximadamente 32 años, mencionada en el testimonio del remisero como quien habría esperado a la adolescente al llegar al lugar. El fiscal Raúl Garzón ordenó su detención y todo apunta a que podría ser el principal sospechoso.

De acuerdo con la declaración del chofer, Agostina descendió del vehículo en la calle Fragueiro y se encontró allí con el hombre, quien pagó el viaje . Luego ambos se alejaron juntos. A partir de ese momento no volvieron a verla.

Elizabeth, abuela de la menor, cuestionó duramente el accionar de la investigación y denunció falta de información por parte de las autoridades. “Desde el sábado la buscamos por hospitales, plazas y todos lados, pero no tenemos respuestas”, afirmó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

La mujer también aseguró que el principal sospechoso aún no fue allanado pese a que la familia aportó datos sobre su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar donde Agostina bajó del remis.

Según relató, la adolescente no tenía una relación cercana con el hombre señalado. El vínculo surgía a través de encuentros ocasionales en una cancha de fútbol donde coincidía con la madre de la joven y otras familias, e incluso dieron el nombre del sospechoso.

La familia sospecha que Agostina pudo haber sido engañada. Antes de desaparecer, la adolescente le envió un mensaje de voz a dos amigas en el que les dijo que iba a encontrarse con “el novio” de su mamá para buscarle un regalo sorpresa. Sin embargo, sus familiares aclararon que entre la madre y el hombre no existía una relación sentimental e incluso hay contradicciones en las declaraciones del hombre apuntado: "Dijo que Agostina tenía que encontrarse con alguien, lo del auto rojo lo dijo él, pero el remisero no iba en ningún auto rojo".

Otro de los puntos que genera polémica son las cámaras de seguridad de la zona. Según explicó la abuela, vecinos permitieron revisar grabaciones privadas, aunque hasta ahora no lograron obtener imágenes nítidas que puedan ser contundentes para sacar conclusiones. Además, denunció que el domo policial ubicado en el lugar donde supuestamente la joven subió a un auto rojo no funcionaba.

“Mi nieta no puede pasar un minuto más desaparecida”, expresó Elizabeth entre lágrimas. La familia anunció nuevas manifestaciones y cortes para exigir mayor celeridad en la búsqueda y así reclamar respuestas a las autoridades provinciales, que finalmente activaron el alerta Sofía.

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Melisa dialogó con C5N y contó que un conocido de confianza de la familia, quien vio a su hija por última vez, le "mintió todo el fin de semana".

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Recién cuando declaró el remisero que trasladó a la joven, este hombre admitió haber sido el último en verla subir a un Volkswagen Gol rojo. "Si existe ese vehículo, él no hubiese dejado subir a mi hija al auto de un desconocido", sentenció.