27 de mayo de 2026 Inicio
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Desaparición de Agostina Vega: el hallazgo en la casa del detenido que complica su situación

La adolescente de 14 años desapareció en Córdoba el pasado 24 de mayo y la Policía busca rastros en la casa del único sospechoso, Claudio Barrelier.

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La policía de investigaciones busca rastros en la casa del detenido.

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La provincia de Córdoba se encuentra alerta tras la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue vista por última vez el sábado pasado al subir a un taxi rumbo a un barrio cercano, donde la esperaba un hombre de 32 años, Claudio Barrelier, quien actualmente permanece detenido como el principal sospechoso del caso y está imputado por privación ilegítima de la libertad.

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Los investigadores allanaron la casa del detenido, ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, cercano al centro de la capital cordobesa, donde los agentes llegaron con canes y revisaron el interior de la vivienda en busca de algún rastro. Además, el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa, pidió analizar las cámaras de seguridad del lugar.

En medio de la búsqueda, este miércoles se activó la Alerta Sofía, el protocolo nacional de emergencia reservado para menores en riesgo inminente. Sin embargo, la familia criticó duramente la demora en la implementación de esta medida y exigió una aceleración urgente en los operativos de rastrillaje. La causa está bajo secreto de sumario.

alerta sofia AGOSTINA DESAPARECIDA CORDOBA

"Hay una cámara que los toma a ambos caminando juntos, por lo que descarta esta versión del rodado rojo y lo pone aún más en el foco a este sujeto que no sabe dar una explicación clara sobre qué hacía Agostina casi a las 11 de la noche con él, que tiene 20 años más", remarcó la abogada de la familia, Fernanda Alaniz.

La reconstrucción del caso

El fiscal de instrucción a cargo de la causa, Raúl Garzón, pidió la detención de Claudio Barrelier en las últimas horas, después de que el imputado reconoció que estuvo con Agostina el mismo sábado en el barrio Cofico. Además, declaró que él mismo le pagó el remís en el que se había trasladado desde su casa, a 15 minutos en auto, al lugar donde vive el sospechoso.

Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba.
Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba.

Claudio Barrelier fue detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba.

Mientras Barrelier asegura que la adolescente se subió luego a un auto Volkswagen Gol rojo, el remisero que llevó a la menor, y que lo reconoció, declaró que no había ningún vehículo con esas características.

El hombre no vivía de manera permanente en la casa que allanaron, sino que sería un lugar en donde Barrelier se juntaba con un grupo de amigos ocasionalmente.

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