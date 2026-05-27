"No me hablaba": se supo qué hizo Fernanda Callejón tras el cruce en vivo con Moria Casán

En medio de los conflictos judiciales que tiene la actriz con su exmarido, salió a la luz lo que hizo tras escuchar un mensaje de Diotto en vivo. Qué dijo Moria.

María Fernanda Callejón y Moria Casán protagonizaron uno de los momentos más virales de los últimos días: en medio del conflicto judicial con su exmarido, Ricardo Diotto, a quien denunció por violencia de género, la actriz se quebró en vivo y la conductora reaccionó con frases contundentes. Ahora, se supo qué hizo Callejón tras el fuerte cruce.

En varias oportunidades, María Fernanda le gradeció públicamente a Casán por darle la oportunidad de trabajar como panelista en su programa La Mañana con Moria. Aún así, debido a una seguidilla de situaciones, terminaron enfrentadas y la reacción de Callejón no pasó desapercibida.

La ida y vuelta que tuvieron esta semana dejó un clima bastante tenso entre ellas. Si bien Moria Casán es una locomotora que arrasa con todo, también le dio algunos consejos en medio del programa para que pueda sobrellevar de otra manera la situación que estaba atravesando.

Sin embargo, la actriz se quebró en vivo y comenzó a llorar, entonces "La one" le pidió de manera tajante que se calmara, y seguido de eso lanzó una frase contundente: "Te devaluás sola, te enredás y contás cosas que la gente no entiende". Después de eso, le dio la oportunidad de aclarar algunas situaciones que habían ocurrido el día anterior durante un mano a mano entre Fernanda Callejón y su abogado.

¿Por qué la gente no le cree si fallaron a su favor? María Fernanda Callejón respondió a las críticas en redes sociales y rompió en llanto desconsoladamente al hablar sobre el tema en #LaMañanaConMoria . #lovieneltrece pic.twitter.com/UL5ZXuiNUh

La realidad es que Moria Casán siempre estuvo del lado de Fernanda Callejón y le dio el espacio para que pudiera dar su versión de los hechos. Sin embargo, todo empezó a tomar un tono más tenso cuando la conductora habilitó que una panelista lea al aire un mensaje que Diotto había enviado al programa.

Tras esto, Callejón entró en crisis y comenzó a llorar, sin poder decir una sola palabra. Aguantó hasta el corte, momento en el que abandonó el estudio para ir al baño, donde se encontró con Nancy Duré. Horas más tarde, la panelista reveló cómo reaccionó Fernanda después de la actitud de la conductora, que aparentemente la actriz habría sentido como una traición.

Qué hizo Fernanda Callejón tras el cruce con Moria Casán

Según contó Duré en Puro Show, cuando comenzó la tanda, la actriz corrió al baño al mismo tiempo que ella. "Cuando venía para el estudio, escucho a alguien que lloraba desconsoladamente en el baño y era María Fernanda. Yo me acerqué para saber qué le pasaba, si estaba bien, pero no me hablaba", relató la panelista.

Para la sorpresa de la periodista, Callejón rechazó su ayuda. "Yo sabía lo que había pasado al aire, pero encontrarla así... Lo único que me dijo fue: 'Buenas tardes, que tengas un buen programa', y se fue llorando por el pasillo", confesó.

Luego de que ella relatara lo sucedido en los pasillos del estudio, Pampito, el conductor, agregó que en realidad el malestar de la actriz se debe a las críticas que recibió estos últimos días, y que está realmente preocupada porque cree que va a perder credibilidad.