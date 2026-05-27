Habló la mamá de Agostina, la adolescente que desapareció en Córdoba: "Este hombre la manipuló de alguna forma"

Melisa explicó que un conocido de la familia fue quien vio a su hija por última vez y le "mintió todo el fin de semana". Recién cuando declaró el remisero que trasladó a la joven, este hombre admitió haber sido el último en verla subir a un Volkswagen Gol rojo.

Continúa la búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba . Su madre, Melisa, habló con C5N y contó que un hombre de confianza de la familia fue quien "la manipuló de alguna forma" a la joven y que a ellos "le mintió todo el fin de semana".

La abuela de la joven desaparecida aseguró que "Agostina le manda un audio a dos amigas diciendo que se va a encontrar con el novio de la mamá para entregarle un regalo sorpresa a su mamá ". Este hombre es el último que vio a Agostina, el sábado pasado a las 22:30, según lo que declaró a la familia Agostina se comunicó con él para que le pague un remís y que ella " tenía que encontrarse con alguien ".

A partir de ahi este hombre aseguró Agostina se subió a un Volkswagen Gol rojo , pero su familia remarcó que el remisero que llevó a Agostina no vio ningún auto rojo en el lugar donde la dejó, en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. El testimonio del remisero fue clave, ya que confirmó que la joven se encontró con este hombre de 32 años.

A su vez, la mamá de Agostina, Melisa afirmó que este hombre "le mintió todo el fin de semana" y recién habló con ellos cuando declaró el remisero: " Él era amigo mío, conoce muy bien a mi hija, mi hija confiaba en él. Mis hijos confiaban en él ".

A raíz de esto añadió que "para mí la convenció de alguna forma de que se vaya sin decirme, no le aviso a nadie que se iba. Me sorprende muchísimo que ella haya tomado esa decisión". "Este hombre la ha manipulado de alguna forma para que mi hija se me vaya así no entiendo como hasta el día de hoy a mi hija nadie la vio, no aparece por ningún lado", sentenció.

Desesperada búsqueda de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Crece la preocupación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, una adolescente de 14 años que es intensamente buscada desde hace más de 72 horas. La familia perdió todo contacto con ella luego de que saliera de su casa y subiera a un remis durante la noche del sábado.

Según reconstruyeron los investigadores, la joven fue vista por última vez cerca de las 22.30, cuando tomó un remis que la trasladó hasta una esquina del barrio Barrio Cofico. Desde entonces, su celular permanece apagado y no hubo nuevas señales sobre su paradero.

El caso genera especial alarma porque la familia sospecha que un hombre adulto podría estar involucrado en la desaparición. Se trata de una persona de aproximadamente 32 años, mencionada en el testimonio del remisero como quien habría esperado a la adolescente al llegar al lugar.

De acuerdo con la declaración del chofer, Agostina descendió del vehículo en la calle Fragueiro y se encontró allí con el hombre, quien pagó el viaje. Luego ambos se alejaron juntos. A partir de ese momento no volvieron a verla.

Elizabeth, abuela de la menor, cuestionó duramente el accionar de la investigación y denunció falta de información por parte de las autoridades. “Desde el sábado la buscamos por hospitales, plazas y todos lados, pero no tenemos respuestas”, afirmó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

La mujer también aseguró que el principal sospechoso aún no fue allanado pese a que la familia aportó datos sobre su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar donde Agostina bajó del remis.

Según relató, la adolescente no tenía una relación cercana con el hombre señalado. El vínculo surgía a través de encuentros ocasionales en una cancha de fútbol donde coincidía con la madre de la joven y otras familias.

La familia sospecha que Agostina pudo haber sido engañada. Antes de desaparecer, la adolescente le envió un mensaje de voz a dos amigas en el que les dijo que iba a encontrarse con “el novio” de su mamá para buscarle un regalo sorpresa. Sin embargo, sus familiares aclararon que entre la madre y el hombre no existía una relación sentimental e incluso hay contradicciones en las declaraciones del hombre apuntado: "Dijo que Agostina tenía que encontrarse con alguien, lo del auto rojo lo dijo él, pero el remisero no iba en ningún auto rojo".