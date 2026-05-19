Los estremecedores detalles de la muerte de Kevin Martínez en Chascomús: "Tuvo un importante sangrado"

El adolescente de 15 años fue embestido cuando circulaba en una moto y luego fue atacado por un vecino mientras estaba siendo atendido. Finalmente, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La autopsia a Kevin Martínez , el adolescente de 15 años que murió tras ser atropellado en Chascomús y luego atacado por un vecino en un hospital, reveló que sufrió una "fractura múltiple de cráneo". Las autoridades imputaron a la conductora del vehículo que impactó al menor, acusada de homicidio culposo.

El informe sobre el cuerpo de Martínez advirtió que la lesión de mayor magnitud son fracturas craneales: "Presenta politraumatismos de importancia que afecta fundamentalmente el tórax , produciendo un importante sangrado a ese nivel. Sin embargo, la lesión más grave es la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determinan una lesión que debido a su magnitud resulta idónea para producir la muerte".

En tal sentido, los especialistas marcaron que los daños "compatibles con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque, siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales descriptas que tienen indudablemente origen en ese traumatismo".

El hecho ocurrió el viernes, en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, cuando un Ford Ka conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que iban la víctima, Kevin Martínez, de 15, y otro joven de 17, y que tenía pedido de captura desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID N° 9 de Chascomús.

De acuerdo a la información policial, se descartó que el primer impacto se produjera por una persecución , sino que los atropelló accidentalmente porque no los vio. Ambos adolescentes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital local.

Posteriormente, Martínez fue derivado a un centro de mayor complejidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero falleció durante el traslado. Sin embargo, el caso tomó un giro aún más estremecedor luego de conocerse un video registrado por un vecino de la zona, donde se lo ve tendido en el suelo con gritos de dolor junto al personal de salud, policial y municipal, quienes lo estaban atendiendo. En la secuencia se observa a un vecino, llamado Leandro Marzzellino, quien lo atacó brutalmente.

Chascomús: la familia de Kevin aseguró que el joven fue asesinado y exigieron justicia

La muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de Chascomús que agonizó durante dos días en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, generó conmoción y fuertes cuestionamientos al accionar policial y sanitario durante el episodio ocurrido el fin de semana pasado.

En un primer momento, el hecho fue investigado como un accidente de tránsito. Kevin viajaba como acompañante en una moto robada conducida por un amigo de 17 años cuando fueron atropellados por un automóvil. Sin embargo, la aparición de videos y el testimonio de vecinos modificaron el rumbo de la causa: ahora se investiga si la verdadera causa de la muerte fue la brutal golpiza que recibió el menor mientras permanecía herido sobre una camilla.

Las imágenes muestran a un hombre identificado como Marcelino golpeando con puños en la cabeza y sujetando del cuello a Kevin mientras estaba indefenso en el piso. A pocos metros había efectivos policiales, personal municipal y médicos del SAME, quienes finalmente separaron al agresor. El acusado permanece prófugo y, según confirmó el abogado de la familia, posee una condena por abuso sexual agravado.

“Marcelino está prófugo. Es inexplicable cómo el personal que estuvo ahí no lo haya detenido”, sostuvo el abogado de la familia, quien adelantó que pedirá responsabilidades penales para quienes presenciaron la agresión sin intervenir. “Voy a pedir un grado de responsabilidad criminal para las personas que estuvieron ahí, ya sean los de la ambulancia, personal de la patrulla municipal o de la Policía bonaerense. Hubo una red de complicidad en cuanto a la causa definitiva de la muerte”, denunció.

El letrado también cuestionó la investigación judicial. “Hasta que los videos empezaron a circular, la causa era un accidente. Después vimos que no. Los testigos que vieron lo que pasó todavía no fueron citados a declarar en la fiscalía, hay cierta morosidad en la investigación”, afirmó.

Además, aseguró que Kevin no recibió atención médica acorde a la gravedad del cuadro. “Trasladaron al que más grave se encontraba, que era el otro chico, que está fuera de peligro y fue operado. A Kevin lo dejaron porque no revestía gravedad y no lo trasladaron. No hay dudas de que la causa de muerte es esta”, remarcó.