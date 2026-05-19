19 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Los estremecedores detalles de la muerte de Kevin Martínez en Chascomús: "Tuvo un importante sangrado"

El adolescente de 15 años fue embestido cuando circulaba en una moto y luego fue atacado por un vecino mientras estaba siendo atendido. Finalmente, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Por
Kevin Martínez tenía 15 años.

Kevin Martínez tenía 15 años.

La autopsia a Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que murió tras ser atropellado en Chascomús y luego atacado por un vecino en un hospital, reveló que sufrió una "fractura múltiple de cráneo". Las autoridades imputaron a la conductora del vehículo que impactó al menor, acusada de homicidio culposo.

Argentina Salud es el nombre de la clínica trucha que operaba en González Catán. 
Te puede interesar:

Allanaron una clínica clandestina en González Catán que estafaba pacientes y médicos

El informe sobre el cuerpo de Martínez advirtió que la lesión de mayor magnitud son fracturas craneales: "Presenta politraumatismos de importancia que afecta fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel. Sin embargo, la lesión más grave es la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determinan una lesión que debido a su magnitud resulta idónea para producir la muerte".

En tal sentido, los especialistas marcaron que los daños "compatibles con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque, siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales descriptas que tienen indudablemente origen en ese traumatismo".

Embed - Horror en CHASCOMÚS: un menor de 15 años MURIÓ tras ser LINCHADO por un vecino

El hecho ocurrió el viernes, en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, cuando un Ford Ka conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que iban la víctima, Kevin Martínez, de 15, y otro joven de 17, y que tenía pedido de captura desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID N° 9 de Chascomús.

De acuerdo a la información policial, se descartó que el primer impacto se produjera por una persecución, sino que los atropelló accidentalmente porque no los vio. Ambos adolescentes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital local.

Posteriormente, Martínez fue derivado a un centro de mayor complejidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero falleció durante el traslado. Sin embargo, el caso tomó un giro aún más estremecedor luego de conocerse un video registrado por un vecino de la zona, donde se lo ve tendido en el suelo con gritos de dolor junto al personal de salud, policial y municipal, quienes lo estaban atendiendo. En la secuencia se observa a un vecino, llamado Leandro Marzzellino, quien lo atacó brutalmente.

Chascomús: la familia de Kevin aseguró que el joven fue asesinado y exigieron justicia

La muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años de Chascomús que agonizó durante dos días en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, generó conmoción y fuertes cuestionamientos al accionar policial y sanitario durante el episodio ocurrido el fin de semana pasado.

En un primer momento, el hecho fue investigado como un accidente de tránsito. Kevin viajaba como acompañante en una moto robada conducida por un amigo de 17 años cuando fueron atropellados por un automóvil. Sin embargo, la aparición de videos y el testimonio de vecinos modificaron el rumbo de la causa: ahora se investiga si la verdadera causa de la muerte fue la brutal golpiza que recibió el menor mientras permanecía herido sobre una camilla.

Las imágenes muestran a un hombre identificado como Marcelino golpeando con puños en la cabeza y sujetando del cuello a Kevin mientras estaba indefenso en el piso. A pocos metros había efectivos policiales, personal municipal y médicos del SAME, quienes finalmente separaron al agresor. El acusado permanece prófugo y, según confirmó el abogado de la familia, posee una condena por abuso sexual agravado.

“Marcelino está prófugo. Es inexplicable cómo el personal que estuvo ahí no lo haya detenido”, sostuvo el abogado de la familia, quien adelantó que pedirá responsabilidades penales para quienes presenciaron la agresión sin intervenir. “Voy a pedir un grado de responsabilidad criminal para las personas que estuvieron ahí, ya sean los de la ambulancia, personal de la patrulla municipal o de la Policía bonaerense. Hubo una red de complicidad en cuanto a la causa definitiva de la muerte”, denunció.

El letrado también cuestionó la investigación judicial. “Hasta que los videos empezaron a circular, la causa era un accidente. Después vimos que no. Los testigos que vieron lo que pasó todavía no fueron citados a declarar en la fiscalía, hay cierta morosidad en la investigación”, afirmó.

Además, aseguró que Kevin no recibió atención médica acorde a la gravedad del cuadro. “Trasladaron al que más grave se encontraba, que era el otro chico, que está fuera de peligro y fue operado. A Kevin lo dejaron porque no revestía gravedad y no lo trasladaron. No hay dudas de que la causa de muerte es esta”, remarcó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Centro Educativo I.P.E.M del barrio Centroámerica de Córdoba capital.

Córdoba: un estudiante llevó un arma al colegio y activó el protocolo de seguridad

La Policía de La Plata intervino por el hecho.

La Plata: mataron a tiros a un delincuente que robó una moto y hay dos detenidos

Hay una gran desesperación por las figuritas y el álbum.

Estafa con las figuritas y el álbum del Mundial 2026: transfirió 1 millón de pesos para completar la colección y lo bloquearon

play

Caso Loan: los jueces visitan el naranjal donde vieron por última vez al niño

play

El abogado de la familia de Kevin Martínez afirmó que al adolescente lo golpearon "de forma salvaje y criminal"

play

Fuertes imágenes: una pareja se defendió de cuatro delincuentes en un intento de robo en la Costa Atlántica

Rating Cero

Mediante el repechaje ingresarán 13 nuevos integrantes a la casa de Telefe.

Sorpresa en Gran Hermano: Telefe levanta el reality a horas del repechaje

La artista desembarca en Buenos Aires el 5 de febrero con “Viajando por el mundo - Tropitour”.
play

Karol G llega a River por primera vez: cómo comprar las entradas

Gerardo Romano sigue activo con funciones diarias en el Teatro Multitabaris.

"Me gustaría cog... todos los días": el sinceridio de Gerardo Romano, a los 79 años y con Parkinson

Los personajes de la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter producida por HBO y HBO Max. Los protagonistas: Arabella Stanton (Hermione), Dominic McLaughlin (Potter) y Alastair Stout (Ron).

El inesperado cambio de última hora que sacude a la serie de Harry Potter

La botirreina respondió las críticas tras recibir la estatuilla.

Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

Shakira invitó a los artistas africanos a bailar en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Shakira sorprendió con una invitación a un grupo de niños africanos

últimas noticias

Luis Caputo junto a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Luis Caputo recibió a la UIA: hablaron de bajar impuestos y reducir el costo financiero de las empresas

Hace 58 minutos
 El tribunal remarcó que el hecho no provocó un perjuicio económico para la empresa.

Lo despidieron por tener sexo en el trabajo y ahora la empresa deberá indemnizarlo

Hace 1 hora
Adrian Chelo de Grupo Green ya tenía una denuncia por abuso.

Chelo, líder de Grupo Green, fue excarcelado en medio de una denuncia por abuso

Hace 1 hora
Copa Libertadores: Boca juega contra Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D. 

Boca merecía más y le gana 1 a 0 a Cruzeiro por Copa Libertadores

Hace 1 hora
Mediante el repechaje ingresarán 13 nuevos integrantes a la casa de Telefe.

Sorpresa en Gran Hermano: Telefe levanta el reality a horas del repechaje

Hace 1 hora