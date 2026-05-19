Chelo, líder de Grupo Green, fue excarcelado en medio de una denuncia por abuso

La justicia de la Matanza excarceló a Adrián "Chelo" Torres, líder de la conocida banda de cumbia. El musico había sido detenido en el mes de marzo en marco de una denuncia de una mujer tras un show.

Adrián Marcelo Torres fue detenido el pasado 12 marzo tras ser denunciado por el presunto abuso de una mujer de 43 años arriba de una camioneta en Villa Madero. La detención fue pedida por la fiscal Lorena Pecorelli, luego de que Angélica Lilian Escalante, presentó la denuncia.

Según la denuncia de Angelica, conocida como "Dulce Lilian" en las redes sociales, luego de un show, el cantante se ofreció a "alcanzarla hasta su casa", pero cuando ambos llegaron al domicilio de la mujer, el la invitó a pasarse a los asientos traseros. Tiempo después, Lilian realizó la denuncia de abuso en la Comisaria de la Mujer y la Familia.

Luego, durante una nota para un medio de la Matanza, la joven contó entre lagrimas como el cantante perpetró el abuso, "agarró y empezó a tocarme la pierna, me sentí muy incomoda", además agregó que ella intentó bajarse pero el se puso frente a la puerta y después de varios forcejeos el musico la besó. "El abuso de mi", finalizó.

A pesar de la denuncia -y de contar con una condena previa por abuso- el icono de la cumbia de los 90 recuperó la libertad . El 14 de abril pasado, el juez de garantías Gustavo Banco había rechazado el pedido de prisión preventiva de la fiscal Pecorelli.

Qué dijo el abogado de la denunciante

Durante una entrevista con el medio Infobae, el abogado penalista Ignacio Barrios, aseguró que su clienta no puede vivir con normalidad: "mientras tuvo que cerrar sus redes sociales por las amenazas que recibió después de denunciar, mientras vive con miedo, el imputado está en libertad sin ninguna medida cautelar que lo limite”, denunció.

Luego agregó que existen pruebas: "las cámaras lo ubican en el lugar. La pericia biológica confirma el contacto sexual. Él mismo admitió que estuvieron juntos esa noche. Lo que niega es el consentimiento. Pero mi clienta dijo que no y lo dijo muchas veces”, finalizó.

Una denuncia previa

Por su parte, "Chelo" el icono de la cumbia, ya había sido condenado en 2009 por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por el abuso de una niña de seis años, hermana de una joven con la que mantuvo una relación mientras era menor de edad.