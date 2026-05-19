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"Me gustaría cog... todos los días": el sinceridio de Gerardo Romano, a los 79 años y con Parkinson

El actor de El Marginal habló sin filtros sobre su sexualidad, y cómo lo afecta la enfermedad neurocognitiva en su relación de pareja.

Gerardo Romano sigue activo con funciones diarias en el Teatro Multitabaris.

Gerardo Romano sigue activo con funciones diarias en el Teatro Multitabaris.

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El actor Gerardo Romano se sinceró sobre su nueva vida, a los 79 años, y a partir del diagnóstico de Parkinson, y cómo la enfermedad afectó su vida sexual: "Me gustará coger todos los días", vociferó..

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El prestigioso actor, lejos de victimizarse, remarcó que busca la manera de conectar con el placer a pesar de su diagnóstico médico:: "Dejé de tomar Viagra. Sigo funcionando, sí; no todo lo bien que desearía. Pero cada tanto por lo menos sí".

"Si fuera por mía lo haría varias veces por día, dos veces por día o tres, a la mañana, a la siesta y a la noche", y aclaró que su vida sexual actual dista mucho de lo que a él le gustaría.

El artista estuvo en el programa de Rulo Schijman, en Infobae, y aclaró que todo está relacionado con la edad y los medicamentos que toma por el Parkinson y otros enfermedades de la edad como, el colesterol y la presión.

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"Sentí miedo. No quería morirme", reveló sobre el momento en que le dieron la noticia. Romano sigue trabajando y cuenta su experiencia con este trastorno neurodegenerativo en los medios. Está en pareja y contó que la mujer lo "levantó" a la salida del teatro.

Romano, mejor actor en Mar del Plata

Gerardo Romano estrenó la obra El Secreto, junto a Ana María Picchio, en el Teatro Multitabaris de la calle Corrientes, este verano 2026. El protagonista de El Marginal y Zona de riesgo ganó el Premio Estrella de Mar 2026 como "Mejor Actor de Comedia Dramática".

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