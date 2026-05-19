"Me gustaría cog... todos los días": el sinceridio de Gerardo Romano, a los 79 años y con Parkinson

El actor Gerardo Romano se sinceró sobre su nueva vida, a los 79 años, y a partir del diagnóstico de Parkinson, y cómo la enfermedad afectó su vida sexual: "Me gustará coger todos los días", vociferó..
El actor de El Marginal habló sin filtros sobre su sexualidad, y cómo lo afecta la enfermedad neurocognitiva en su relación de pareja.
El actor Gerardo Romano se sinceró sobre su nueva vida, a los 79 años, y a partir del diagnóstico de Parkinson, y cómo la enfermedad afectó su vida sexual: "Me gustará coger todos los días", vociferó..
El prestigioso actor, lejos de victimizarse, remarcó que busca la manera de conectar con el placer a pesar de su diagnóstico médico:: "Dejé de tomar Viagra. Sigo funcionando, sí; no todo lo bien que desearía. Pero cada tanto por lo menos sí".
"Si fuera por mía lo haría varias veces por día, dos veces por día o tres, a la mañana, a la siesta y a la noche", y aclaró que su vida sexual actual dista mucho de lo que a él le gustaría.
El artista estuvo en el programa de Rulo Schijman, en Infobae, y aclaró que todo está relacionado con la edad y los medicamentos que toma por el Parkinson y otros enfermedades de la edad como, el colesterol y la presión.
"Sentí miedo. No quería morirme", reveló sobre el momento en que le dieron la noticia. Romano sigue trabajando y cuenta su experiencia con este trastorno neurodegenerativo en los medios. Está en pareja y contó que la mujer lo "levantó" a la salida del teatro.
Gerardo Romano estrenó la obra El Secreto, junto a Ana María Picchio, en el Teatro Multitabaris de la calle Corrientes, este verano 2026. El protagonista de El Marginal y Zona de riesgo ganó el Premio Estrella de Mar 2026 como "Mejor Actor de Comedia Dramática".