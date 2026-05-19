"Me gustaría cog... todos los días": el sinceridio de Gerardo Romano, a los 79 años y con Parkinson El actor de El Marginal habló sin filtros sobre su sexualidad, y cómo lo afecta la enfermedad neurocognitiva en su relación de pareja. Agregar C5N en









Gerardo Romano sigue activo con funciones diarias en el Teatro Multitabaris. Redes sociales

El actor Gerardo Romano se sinceró sobre su nueva vida, a los 79 años, y a partir del diagnóstico de Parkinson, y cómo la enfermedad afectó su vida sexual: "Me gustará coger todos los días", vociferó..

El prestigioso actor, lejos de victimizarse, remarcó que busca la manera de conectar con el placer a pesar de su diagnóstico médico:: "Dejé de tomar Viagra. Sigo funcionando, sí; no todo lo bien que desearía. Pero cada tanto por lo menos sí".

"Si fuera por mía lo haría varias veces por día, dos veces por día o tres, a la mañana, a la siesta y a la noche", y aclaró que su vida sexual actual dista mucho de lo que a él le gustaría.

El artista estuvo en el programa de Rulo Schijman, en Infobae, y aclaró que todo está relacionado con la edad y los medicamentos que toma por el Parkinson y otros enfermedades de la edad como, el colesterol y la presión.