Allanaron una clínica clandestina en González Catán que estafaba pacientes y médicos Un operativo policial desmanteló la fachada de una red delictiva que usaba matrículas truchas de más de 50 profesionales. Hay seis detenidos y dos de ellos tienen antecedentes por homicidio y robo de camiones. Por Agregar C5N en









Argentina Salud es el nombre de la clínica trucha que operaba en González Catán.

Un amplio operativo policial en González Catán logró desarticular la fachada de una organización criminal que utilizaba matrículas truchas vinculadas a más de 50 profesionales y operaba en una clínica clandestina. Como resultado del despliegue policial, seis personas fueron detenidas; dos de ellas cuentan con antecedentes graves por homicidio y robo de camiones.

La red delictiva operaba bajo la fachada de "Argentina Salud" y durante cinco años se dedicó a estafar tanto a médicos como a pacientes. Según revelaron las autoridades, para poder montar la fachada de clínica de salud, los criminales usurparon matrículas de profesionales y certificaban falsos, que después utilizaban para estafar a los pacientes. Además, la red operaba farmacias y ambulancias no habilitadas.

La clínica mantenía activas sus cuentas en redes sociales, que tras conocerse el caso se llenaron de mensajes de personas que habían sido atendidas por los falsos médicos y denunciaron haber sido estafadas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ars Salud (@argentinasalud_ok)

De acuerdo a la investigación, más de 50 médicos en CABA fueron víctimas del robo de sus sellos profesionales, utilizados para emitir certificados truchos. Gracias a que la doctora Robina Neira detectó el fraude y a su denuncia, se pudo destapar la organización criminal.

El despliegue policial fue liderado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, y se realizaron allanamientos en 13 establecimientos entre clínicas y farmacias truchas. Como consecuencia, los seis detenidos enfrentan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. Además, podrían ser acusados de estafa cuando se sumen las denuncias de pacientes atendidos por falsos médicos.