19 de mayo de 2026 Inicio
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Luis Caputo recibió a la UIA: hablaron de bajar impuestos y reducir el costo financiero de las empresas

El ministro de Economía se reunió con el titular de la Unión Industrial Argentina tras numerosos comunicados de la entidad señalando con preocupación la apertura de las importaciones y el abastecimiento de gas.

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Luis Caputo junto a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Luis Caputo junto a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Tras numerosos comunicados de parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) dirigidos al Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a un grupo de representantes de la entidad encabezado por el titular de la misma, Martín Rappallini: hablaron de "reducir el costo financiero de las empresas" y sobre "la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales para mejorar la competitividad".

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El funcionario asistió a la reunión con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y la definió como "muy productiva". Además, el ministro deslizó una crítica a los gobiernos provinciales y municipales que mantienen sus impuestos.

"Coincidimos también en la importancia de que provincias y municipios acompañen el esfuerzo de Nación bajando impuestos y tasas, que son la carga mayor en la cadena productiva, y seguir reduciendo así el costo argentino", señaló Caputo este martes en X.

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En otro texto, la organización empresarial pidió "respeto" tras insultos del presidente Javier Milei a empresarios del círculo rojo, pero reafirmaron su "vocación de trabajar junto al Gobierno". Además, este lunes el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, negó que levantar el cepo a las empresas sea "una prioridad" del Gobierno.

Qué dijo Santiago Bausili sobre el cepo a las empresas

El presidente del Banco Central remarcó que "no es una prioridad" el levantamiento del cepo cambiario para las empresas, debido a que su administración prima "el funcionamiento de la economía". Además, destacó los niveles del comercio exterior y subrayó que "el marco cambiario actual no parece estar afectando el dinamismo exportador".

Bausili brindó una conferencia de prensa en el marco del Informe de Política Monetaria y los Estados Contables Ejercicio 2025, en la que explicó el motivo por el cual el Banco Central no eliminará las restricciones para las empresas: "El foco está puesto en la revisión de los elementos que hagan al funcionamiento de la economía. En particular lo cambiario, nos parece más importante enfocarnos en lo que tiene que ver al sector externo, o sea que las exportaciones e importaciones puedan funcionar bien para que la economía tenga dinamismo".

Santiago Bausili

En tal sentido, subrayó el volumen de envíos de productos desde Argentina hacia el exterior: "Desde que se lanzó el esquema monetario de bandas en abril de 2025, a partir de mayo, todos los meses observamos un aumento y un traspaso del nivel de exportaciones medido en cantidades, marcando cada vez un nuevo récord. Es un aumento continuo. El valor de eso tiene el efecto precio y puede haber volatilidad, pero en cantidades, todos los meses son mejores", expresó.

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