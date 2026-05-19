19 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Boca controla el partido y supera 1 a 0 a Cruzeiro por Copa Libertadores

El Xeneize abrió el marcador ante el equipo brasileño por intermedio de Merentiel, tras un centro de Paredes. A los 15' el equipo de Úbeda capitalizó el buen comienzo que tuvo en la primera etapa.

Por
Copa Libertadores: Boca juega contra Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D. 

Copa Libertadores: Boca juega contra Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D. 

Redes sociales

Boca Juniors empata 0 a 0 con Cruzeiro por Copa Libertadores en la Bombonera, en un partido clave por la clasificación a los octavos de final del certamen internacional. Si bien no es un partido clasificatorio ni eliminatorio, el resultado de hoy marcará el rumbo del Grupo D, que espera por el enfrentamiento entre Barcelona y la Universidad Católica.

Santiago Ascacibar fue suspendido por la Conmebol.
Te puede interesar:

Boca recibió una mala noticia de último momento antes del partido con Cruzeiro y hay preocupación

En el inicio del juego, Boca tuvo dos oportunidades claras. La primera situación se dio al 1' cuando Lautaro Blanco remató sobre el área chica y la tiró por encima del travesaño. A los 7' se juntaron Blanco, que metió un centro milimétrico con mucha rosca, y Miguel Merentiel, que se anticipó a los centrales de Cruzeiro y lanzó un derechazo que no fue gol por los reflejos del arquero visitante.

A los 15' explotó La Bombonera con el primero de la noche. En un tiro libre desde la izquierda, Leandro Paredes frotó la lámpara y metió un centro que pasó a todos menos a Miguel Merentiel, que esperaba por el segundo palo. El delantero uruguayo puso la pierna derecha para desviar la trayectoria de la pelota y la mandó al fondo de la red para el merecido 1 a 0 para el local.

Boca bajó la intensidad, pero no perdió el control del partido. El único sobresalto que vivió el local fue a los 30' cuando, tras un contragolpe de Cruzeiro, Kaio Jorge se escapó en velocidad y quedó cara a cara con Leandro Brey, pero el joven arquero xeneize achicó rápido, atoró justo abajo y le ahogó el grito al delantero brasileño.

Sobre el cierre de la primera mitad, a los 47', Milton Delgado capturó un rebote en tres cuartos y se animó a probar con un bombazo cruzado de media distancia que buscaba el arco de Cruzeiro. Sin embargo, otra vez, el arquero del visitante estuvo implacable y logró bloquear el remate justo a tiempo para mandarla al córner.

Como llegó Boca a este partido

El equipo de la Ribera viene de dos duras derrotas que hicieron tambalear el buen pasar que traía el conjunto dirigido por Claudio Úbeda. El último golpe fue en Ecuador, donde cayó 1-0 ante Barcelona SC en Guayaquil, por la cuarta fecha. Héctor "Tito" Villalba aprovechó un contragolpe y marcó el único gol de la noche para el equipo local, un cachetazo para Boca que no tuvo reacción para revertir el resultado.

Por el Torneo Apertura 2026 se produjo otro de los grandes tropiezos del Xeneize, que era uno de los grandes candidatos a llevarse el título del primer semestre del año. Huracán, en un partido histórico en la cancha de Boca, ganó 3 a 2 y eliminó al equipo xeneize por los octavos de final del certamen local.

El Grupo D de la Copa Libertadores es liderado por Cruzeiro, el rival de Boca hoy, y Universidad Católica. Tanto el equipo de Belo Horizonte como el conjunto chileno tienen 7 puntos y +1 en la diferencia de gol. El equipo argentino viene por detrás con 6 unidades y cuenta con 2 goles a favor. Por último, el equipo ecuatoriano se ubica cuarto con 3 unidades y 4 goles en contra.

Las formaciones de Boca y Cruzeiro

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Christian, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues; y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca buscará encaminar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Qué pasa con la clasificación de Boca si gana, empata o pierde ante Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Leandro Paredes volverá a ser titular en el duelo copero.

Cuándo juega Boca contra Cruzeiro, por la Copa Libertadores 2026: día, horario y cómo ver en vivo

Boca debe ganar ante Cruzeiro si quiere pasar sin complicaciones a los octavos de la Copa.

Úbeda patea el tablero en Boca: tres cambios y una duda para enfrentar a Cruzeiro

Paulo Dybala, en la Roma, querido por Boca, pero en la mira de otro club grande de Europa.

¿Adiós el sueño? El gigante de Europa que apareció de la nada para arrebatarle a Dybala a Boca y a Roma

“Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad yo tengo que ir a trabajar”, explicó Sebastián Villa.

Villa reconoció que hubo contactos con River y explicó por qué no se dio su llegada

Edinson Cavani busca volver a jugar en Boca tras su lesión.

Cavani recibió el alta médica en Boca y podría ser suplente contra Cruzeiro

Rating Cero

Mediante el repechaje ingresarán 13 nuevos integrantes a la casa de Telefe.

Sorpresa en Gran Hermano: Telefe levanta el reality a horas del repechaje

La artista desembarca en Buenos Aires el 5 de febrero con “Viajando por el mundo - Tropitour”.
play

Karol G llega a River por primera vez: cómo comprar las entradas

Gerardo Romano sigue activo con funciones diarias en el Teatro Multitabaris.

"Me gustaría cog... todos los días": el sinceridio de Gerardo Romano, a los 79 años y con Parkinson

Los personajes de la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter producida por HBO y HBO Max. Los protagonistas: Arabella Stanton (Hermione), Dominic McLaughlin (Potter) y Alastair Stout (Ron).

El inesperado cambio de última hora que sacude a la serie de Harry Potter

La botirreina respondió las críticas tras recibir la estatuilla.

Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

Shakira invitó a los artistas africanos a bailar en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Shakira sorprendió con una invitación a un grupo de niños africanos

últimas noticias

Jornada caliente en la Cámara baja este miércoles.

Convocatorias cruzadas en Diputados: el oficialismo y la oposición se disputan el quorum

Hace 3 minutos
Luis Caputo junto a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Luis Caputo recibió a la UIA: hablaron de bajar impuestos y reducir el costo financiero de las empresas

Hace 1 hora
 El tribunal remarcó que el hecho no provocó un perjuicio económico para la empresa.

Lo despidieron por tener sexo en el trabajo y ahora la empresa deberá indemnizarlo

Hace 1 hora
Adrian Chelo de Grupo Green ya tenía una denuncia por abuso.

Chelo, líder de Grupo Green, fue excarcelado en medio de una denuncia por abuso

Hace 1 hora
Copa Libertadores: Boca juega contra Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D. 

Boca controla el partido y supera 1 a 0 a Cruzeiro por Copa Libertadores

Hace 1 hora