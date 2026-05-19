Boca controla el partido y supera 1 a 0 a Cruzeiro por Copa Libertadores El Xeneize abrió el marcador ante el equipo brasileño por intermedio de Merentiel, tras un centro de Paredes. A los 15' el equipo de Úbeda capitalizó el buen comienzo que tuvo en la primera etapa. Por Agregar C5N en









Copa Libertadores: Boca juega contra Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D. Redes sociales

Boca Juniors empata 0 a 0 con Cruzeiro por Copa Libertadores en la Bombonera, en un partido clave por la clasificación a los octavos de final del certamen internacional. Si bien no es un partido clasificatorio ni eliminatorio, el resultado de hoy marcará el rumbo del Grupo D, que espera por el enfrentamiento entre Barcelona y la Universidad Católica.

En el inicio del juego, Boca tuvo dos oportunidades claras. La primera situación se dio al 1' cuando Lautaro Blanco remató sobre el área chica y la tiró por encima del travesaño. A los 7' se juntaron Blanco, que metió un centro milimétrico con mucha rosca, y Miguel Merentiel, que se anticipó a los centrales de Cruzeiro y lanzó un derechazo que no fue gol por los reflejos del arquero visitante.

A los 15' explotó La Bombonera con el primero de la noche. En un tiro libre desde la izquierda, Leandro Paredes frotó la lámpara y metió un centro que pasó a todos menos a Miguel Merentiel, que esperaba por el segundo palo. El delantero uruguayo puso la pierna derecha para desviar la trayectoria de la pelota y la mandó al fondo de la red para el merecido 1 a 0 para el local.

Boca bajó la intensidad, pero no perdió el control del partido. El único sobresalto que vivió el local fue a los 30' cuando, tras un contragolpe de Cruzeiro, Kaio Jorge se escapó en velocidad y quedó cara a cara con Leandro Brey, pero el joven arquero xeneize achicó rápido, atoró justo abajo y le ahogó el grito al delantero brasileño.

Sobre el cierre de la primera mitad, a los 47', Milton Delgado capturó un rebote en tres cuartos y se animó a probar con un bombazo cruzado de media distancia que buscaba el arco de Cruzeiro. Sin embargo, otra vez, el arquero del visitante estuvo implacable y logró bloquear el remate justo a tiempo para mandarla al córner.