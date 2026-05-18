Un adolescente de 15 años murió mientras circulaba con una moto robada: lo atropellaron y un vecino lo atacó brutalmente

Kevin Martínez iba acompañado por otro joven de 17 años, pero accidentalmente fue impactados por una conductora que no los vio, descartando así la versión inicial de una persecución. Un comerciante creyó que era un delincuente y lo golpeó delante de la Policía.

En el video que se viralizó se puede ver cómo un vecino lo ataca brutalmente en el suelo mientras Kevin pedía ayuda

Un adolescente de 15 años murió tras ser atropellado en Chascomús en un confuso episodio que está siendo investigado por la Justicia para determinar exactamente cuál fue la causa del deceso, ya que cuando era atendido por el servicio de salud, un vecino lo atacó brutalmente .

Linchamiento y muerte en Chascomús: esperan al resultado de la autopsia para determinar la causa del deceso de Kevin

El hecho ocurrió el viernes, en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, cuando un Ford Ka conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que iban la víctima, Kevin Martínez, de 15, y otro joven de 17, y que tenía pedido de captura desde el 9 de mayo, solicitado por la UFID N° 9 de Chascomús.

De acuerdo a la información policial, se descartó que el primer impacto se produjera por una persecución , sino que los atropelló accidentalmente porque no los vio. Ambos adolescentes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital local.

Posteriormente, Martínez fue derivado a un centro de mayor complejidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero falleció durante el traslado. Sin embargo, con el correr de las horas, el caso tomó un giro aún más estremecedor luego de conocerse un video registrado por un vecino de la zona.

Las escalofriantes imágenes del brutal ataque al adolescente de 15 años en Chascomús

Después que se confirmara la muerte comenzó a circular un video del brutal ataque que recibió Kevin Martínez donde se lo ve tendido en el suelo expresando claros gritos de dolor y pidiendo ayuda junto a al personal de salud, policial y municipal, quienes lo estaban atendiendo.

Sin embargo, en esa secuencia aparece un vecino, Leonardo Marcelino, que empieza atacarlo brutalmente y nadie presente evitó los golpes que le propinó en la cabeza y lo agarró del cuello. El hombre está siendo buscado por la Justicia ya que se encuentra prófugo.

leonardo marcelino

“De acuerdo a una de las hipótesis que comenzaron a circular entre los propios vecinos es que la víctima fatal le habría robado la moto el comerciante, él lo reconoce y por eso va y le pega”, aclaró el periodista Sergio Cirigliano en La Mañana por C5N.

Las imágenes fueron aportadas por el padrino y tío del menor, Jonatan Ezequiel Bianchi, a la comisaría local. La propia familia asegura que, de acuerdo a lo que se ve en el video, Kevin gritaba mientras era atendido, pero luego de los golpes queda completamente inconsciente. La causa está caratulada como homicidio culposo y la fiscal Bertoletti Tramuja dispuso que la SubDDI Chascomús lleve adelante la causa.

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia es “politraumatismos y hemorragia interna”, sin embargo, ahora la Justicia tiene que determinar si esto fue consecuencia de la agresión realizado por Marcelino o si es producto del choque entre la moto en la que Kevin y su amigo viajaba y el auto.