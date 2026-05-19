La cantante se presentará el próximo 5 de febrero en el Estadio Monumental y la preventa arranca este miércoles 20 de mayo.

La artista desembarca en Buenos Aires el 5 de febrero con “Viajando por el mundo - Tropitour”.

Karol G se prepara para presentarse por primera vez en River Plate, en febrero de 2027, después de hacer historia en Coachella como la primera mujer latina en encabezar el festival con sede en California, Estados Unidos.

"Me gustaría cog... todos los días": el sinceridio de Gerardo Romano, a los 79 años y con Parkinson

La cantante anunció su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, la más importante hasta el momento, con un calendario de conciertos que extendió de 39 a 63 estadios confirmados alrededor del mundo debido a la gran demanda.

En Argentina, la "Bichota" cantará el próximo 5 de febrero, en su debut en el Estadio Monumental, para consolidar su relación con el público argentino. Karol G llega al país después del éxito de su gira Mañana Será Bonito Tour, que recaudó más de 300 millones de dólares y vendió 2.3 millones de entradas.

La artista colombiana viene a presentar el último álbum de 2025, Tropicoqueta, el cual debutó en el número 1 del chart Top Latin Albums de Billboard, para los fanáticos de ritmos como merengue, bachata, cumbia, salsa y reggaetón.

El regreso de Karol G a la Argentina es muy esperado, ya que cada visita se encuentra con fanáticos que acampan semanas enteras y llegan a agotar sus shows. La última vez vino fue el 26 y 27 de abril de 2024, con dos conciertos agotados en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires durante su gira Mañana Será Bonito Tour.

Karol G en el festival Coachella, en abril de 2026 @CHRISCORNEJO_ coachella

Karol G en River: cómo comprar las entradas

La venta de entradas para ver a Karol G en River se hará exclusivamente a través de la plataformaAllAccess.com.ar. Habrá una Preventa Exclusiva Mastercard BNA, a partir del miércoles 20 de mayo a las 12, hasta 6 cuotas sin interés.

En cuanto a la Venta General, se realizará a partir del jueves 21 de mayo a las 12, y con Mastercard BNA habrá hasta 3 cuotas sin interés. En este caso se aceptarán todos los medios de pago.