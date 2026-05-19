Sorpresa en Gran Hermano: Telefe levanta el reality a horas del repechaje

Mientas los fanáticos de Gran Hermano esperan el repechaje, que tendrá lugar este miércoles 20 de mayo, Telefe anunció que levantará el reality a menos de 24 horas del tan esperado ingreso de nuevos jugadores a la casa.
La casa se prepara para el ingreso de nuevos participantes, pero una drástica decisión de la producción encendió la alarma entre los fanáticos del programa.
Mientas los fanáticos de Gran Hermano esperan el repechaje, que tendrá lugar este miércoles 20 de mayo, Telefe anunció que levantará el reality a menos de 24 horas del tan esperado ingreso de nuevos jugadores a la casa.
La decisión de la producción de Generación Dorada es ceder su espacio de este martes a la transmisión del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores, pautado para las 21:30.
El cambio que vivirá la casa marcará un quiebre para los participantes que siguen en el juego, donde habrá nueve jugadores nuevos, dos exparticipantes por votación y dos exparticipantes por Golden Ticket.
Entre los exparticipantes que se anotaron para el repechaje están: Brian, Carlota, Carmiña, Franco Grecia, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick, Tomy, Yipio, y Andrea del Boca. El ingreso de estas 13 personas no implica que el ciclo cambie su fecha de finalización, prevista para julio de 2026.
Andrea del Boca regresará a la casa de Gran Hermano Generación Dorada el miércoles 20 de mayo de 2026. Tras un accidente doméstico y problemas de salud que forzaron su salida, la actriz reingresará al reality de Telefe en una instancia de repechaje, tras recibir el alta médica y acordar nuevas condiciones con la producción.
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