Sorpresa en Gran Hermano: Telefe levanta el reality a horas del repechaje La casa se prepara para el ingreso de nuevos participantes, pero una drástica decisión de la producción encendió la alarma entre los fanáticos del programa. Agregar C5N en









Mediante el repechaje ingresarán 13 nuevos integrantes a la casa de Telefe. Redes sociales

Mientas los fanáticos de Gran Hermano esperan el repechaje, que tendrá lugar este miércoles 20 de mayo, Telefe anunció que levantará el reality a menos de 24 horas del tan esperado ingreso de nuevos jugadores a la casa.

La decisión de la producción de Generación Dorada es ceder su espacio de este martes a la transmisión del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores, pautado para las 21:30.

El cambio que vivirá la casa marcará un quiebre para los participantes que siguen en el juego, donde habrá nueve jugadores nuevos, dos exparticipantes por votación y dos exparticipantes por Golden Ticket.

Entre los exparticipantes que se anotaron para el repechaje están: Brian, Carlota, Carmiña, Franco Grecia, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick, Tomy, Yipio, y Andrea del Boca. El ingreso de estas 13 personas no implica que el ciclo cambie su fecha de finalización, prevista para julio de 2026.

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