Las 3 líneas de colectivo que cambian su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires: cuáles son y por dónde pasarán

Las autoridades de la Ciudad informaron las modificaciones y compartieron un mapa que señala las nuevas paradas provisorias de las líneas.

Algunas líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires se verán afectadas por cortes de calles.

  • Las líneas 47, 91 y 155 modificarán sus recorridos habituales por el cierre del Metrobús en la zona.
  • El TC2000 regresa a un circuito callejero en el sur de la Ciudad este fin de semana y presenta modificaciones en el tránsito.
  • Se instalarán paradas alternativas sobre la Avenida Fernández de la Cruz, cerca del cruce con la Avenida Escalada.
  • Se verá afectado el acceso a numerosas calles del predio, como Pascual Pérez y Delfo Cabrera, desde el viernes 13 hasta el lunes 16.

El 14 y 15 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires se desarrollará un importante evento: el Gran Premio del TC2000. La categoría vuelve a tomar protagonismo en las calles de la ciudad con el regreso del circuito callejero para el comienzo de la temporada 2026 este fin de semana.

Después de trece años, la categoría más tecnológica de Sudamérica vuelve para disputarse en un trazado urbano diseñado especialmente en el sur de la Ciudad, con la posibilidad de que miles de personas puedan disfrutar de este increíble espectáculo, incluso de forma gratuita.

Callejero TC 2000

El recorrido, que combina las avenidas Coronel Roca y Escalada con sectores internos del Parque de la Ciudad, promete ser un show inolvidable para los fanáticos del automovilismo. Sin embargo, el montaje de esta imponente estructura y la realización de las competencias obligan a implementar cambios logísticos que afectarán la circulación habitual en el barrio de Villa Soldati durante todo el fin de semana.

Las líneas de colectivos que cambian su recorrido en Buenos Aires por el Callejero de Buenos Aires del TC 2000

A raíz del cierre total de la Avenida Coronel Roca y la interrupción del servicio del Metrobús en ese tramo, tres líneas de colectivos modificarán su trayecto habitual para garantizar la movilidad de los pasajeros. Se trata de las líneas 47, 91 y 155, las cuales deberán desviar su recorrido original para evitar la zona de exclusión de la carrera y el sector de boxes.

Estas modificaciones se verán reflejadas principalmente en la instalación de paradas provisorias sobre la Avenida Fernández de la Cruz, a metros del cruce con la Avenida Escalada. El servicio se verá afectado desde las primeras horas del viernes 13 de marzo hasta el lunes 16.

El mapa de los cortes por el Callejero de Buenos Aires del TC 2000

Cortes TC 2000

El operativo de tránsito dispuesto por el Gobierno de la Ciudad incluye cortes totales en puntos estratégicos para la seguridad del evento. Los principales bloqueos se encuentran en la Avenida Coronel Roca, entre la subida a la Autopista Cámpora y la Avenida Escalada, y en la propia Avenida Escalada, en el tramo que va desde Fernández de la Cruz hasta la Avenida 27 de Febrero.

Las autoridades recomiendan a los vecinos y automovilistas evitar la zona de Villa Soldati durante el fin de semana o utilizar la Autopista Cámpora y la Avenida 27 de Febrero como vías alternativas para circular por el sur porteño.

Además, se verá restringido el acceso a las calles internas que rodean el predio:

  • Corte total de las calles Pascual Pérez, Delfo Cabrera, Humberto Selvetti, Alberto Zorrilla, Jeanette Campbell, Francisco Camet, Alberto Demiddi y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente entre la avenida Escalada y 23 de Junio.
  • Corte total del bulevar Olímpico J. B. Zubiaur entre Delfo Cabrera y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.
  • Corte total de la calle 23 de Junio entre Pascual Pérez y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.
