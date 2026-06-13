Guerra entre EEUU e Irán: Pakistán aseguró que "en las próximas 24 horas" se firmaría la paz “Estamos más cerca que nunca", aseguró el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en redes sociales respecto al conflicto bélico. El canciller iraní, Abbas Araghchi, había adelantado que la rúbrica entre las partes será digital y "a distancia". Cuáles son los puntos de claves del acuerdo. Por Agregar C5N en









El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, intervino en las negociaciones entre EEUU e Irán.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán parece aproximarse a una resolución final este fin de semana. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, adelantó que "en las próximas 24 horas" se firmaría la paz. Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, había adelantado que la rúbrica entre las partes sería digital, "a distancia" e incluye puntos claves de un acuerdo entre las partes.

"Estamos más cerca de un acuerdo de paz que nunca antes. Con la finalización probablemente esperada en las próximas 24 horas. Pakistán se está preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones a nivel técnico la próxima semana", publicó Sharif en su cuenta de X.

Shehbaz Sharif - Luego agradeció a Estados Unidos e Irán "por su compromiso continuo durante las negociaciones", a la vez de extender el apoyo de "nuestros hermanos de la región". "Estamos confiados en que este histórico acuerdo de paz formará una base sólida para una paz duradera", concluyó.

El viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, había anunciado que acuerdo estaba “más cerca que nunca” y que la firma podría llegar a llevarse a cabo “en uno o dos días”. “La firma se realizará en la primera fase de forma digital. Cada parte firmará a distancia y luego se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes”, explicó en declaraciones a la cadena estatal IRIB.