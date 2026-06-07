Borradas del mapa: las estaciones de tren de Buenos Aires que ya no existen

Ya sea por cuestiones operativas, por baja actividad o por demolición, muchas paradas ferroviarias porteñas desaparecieron de la vida cotidiana de los pasajeros y pasaron a los libros de historia.

Hoy, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 41 estaciones de ferrocarril que corresponden a las siete líneas de trenes metropolitanos que la conectan con todos los puntos cardinales del Conurbano. Sin embargo, esa cifra pudo haber sido más abultada, debido a varias paradas que ya no existen .

Ya fuera por cuestiones operativas, por baja actividad o por demolición, muchas estaciones ferroviarias porteñas desaparecieron de la vida cotidiana de los pasajeros y pasaron a los libros de historia.

La primera estación del país, cabecera del antiguo Ferrocarril Oeste de Buenos Aires , inaugurado a fines de agosto de 1857, fue Parque , emplazada donde hoy está el Teatro Colón , frente al Parque de Artillería del Ejército, ubicado en la actual Plaza Lavalle, y que también dio nombre a la Revolución del Parque de 1890.

Tras el viaje inaugural del 29 de agosto, el 30 se abrió al público, con su estructura de madera sin muchos lujos, que sería reemplazada en 1872 por un edificio en estilo neorrenacentista italiano con un gran arco central.

La fachada de la estación Parque, en la esquina de Tucumán y Cerrito.

Sin embargo, duraría poco, porque ya entrada la década de 1870 se empezó a analizar la posibilidad de trasladar la terminal a Once, la siguiente estación, dado el creciente tránsito de la zona y la inconveniencia de que las calles céntricas, como parte de Corrientes, fueran recorridas por el ferrocarril.

El traslado se concretó en 1883, y el edificio pasó a albergar las oficinas del Estado Mayor General del Ejército. En 1886 se demolió para el traslado del Teatro Colón, cuya construcción comenzó en 1890.

De aquel paso céntrico del ferrocarril queda el pasaje Enrique Santos Discépolo, con su particular forma de S que une Corrientes y Callao, en el antiguo trazado de la curva de las vías.

Estación del Parque parte trasera Salida de los trenes de la estación Parque.

Almagro, Recoleta, Versalles y Villa Real, cuatro barrios ya sin estación de tren

Almagro fue una parada de corta existencia del Ferrocarril Oeste, correspondiente al trayecto Estación del Parque - Floresta. Se encontraba cerca del cruce de Mitre y Medrano, entre el pasaje Carlos Gianantonio (ex Ángel Peluffo) y Lezica. Funcionó hasta finales de la década de 1880, y su precario edificio se demolió en 1903. Hoy, apenas una placa sobre el pasaje recuerda su presencia.

La estación Recoleta, por su parte, tuvo una vida algo más extensa. Nació en 1862 con el propio Ferrocarril del Norte de Buenos Aires, que llegaba hasta Tigre y luego fue absorbido por el Ferrocarril Central Argentino. Se encontraba en el cruce de las actuales Pueyrredón y Figueroa Alcorta y funcionó hasta 1915, cuando la traza fue levantada y reubicada más cerca del río. Luego, sobre el recorrido de las antiguas vías, se construyó la actual Avenida Figueroa Alcorta.

estación versalles El antiguo cartel de la estación Versalles, aunque con la I del original francés, que luego perdió con su castellanización.

El barrio de Versalles nació junto a su estación, inaugurada en 1911 como terminal de un pequeño ramal del Ferrocarril Oeste que se desprendía desde Villa Luro. Ubicada en Arregui entre Barragán y Manuel Porcel de Peralta, significó durante mucho tiempo el principal acceso a una zona en crecimiento. Fue clausurada en 1952, luego demolida, y hoy su lugar es ocupado por un parque con una glorieta que incluye el antiguo cartel.

Más corta fue la vida de Villa Real, estación intermedia del ramal Sáenz Peña - Villa Luro, que conectaba al Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico con el Ferrocarril Oeste. Se encontraba entre Varela, Bruselas, Irigoyen y Nazarre, y funcionó entre 1909 y 1938. El edificio permaneció en pie hasta 1995, cuando fue demolido, y hoy parte del lugar es ocupado por una plaza.

La Estación Central, destruida por el fuego

Hace unos 150 años, Buenos Aires tuvo su Estación Central. El 12 de agosto de 1872 todas las empresas ferroviarias celebraron un convenio para su uso común, que hasta ese momento era propiedad del Ferrocarril Buenos Aires al Puerto de la Ensenada. Se trataba de un edificio prefabricado de madera, importado completamente de Gran Bretaña.

Se ubicaba en el bajo porteño, aproximadamente a la altura de las actuales Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre, lo que en aquella época significaba estar al lado del río, y daba acceso clave al puerto.

estación central Buenos Aires La Estación Central de Buenos Aires se encontraba pegada al río. Archivo Rocca

En febrero de 1897, un rápido y voraz incendio destruyó el edificio, y la idea de tener una terminal compartida llegó a si fin. Las empresas se reubicaron en sus actuales terminales de Retiro, Once y Constitución, y se impidió la reconstrucción del edificio para permitir el acceso al recién construido Puerto Madero. Sobre el viaducto levantado para dar acceso a los trenes a la estación se construyó la avenida Paseo Colón.

Otras estaciones que ya no están

Las antiguas estaciones del Ferrocarril Buenos Aires al Puerto de la Ensenada, comprado en 1898 por el Ferrocarril del Sud, actual Roca, fueron desmanteladas. Una de ellas era General Brown, ubicada sobre las vías que pasan por detrás de La Bombonera, a la altura de Brandsen, que dejó de funcionar en 1910.

Otra de significancia boquense era Casa Amarilla, emplazada en el antiguo predio de ese nombre perteneciente al almirante Guillermo Brown. Tras su clausura en 1910, funcionó en el lugar una playa de carga y descarga de transporte de mercaderías, depósitos varios, una terminal de tranvías y un mercado de papas y cebollas, hasta que en los '90 pasó a propiedad de Boca.

La Bombonera vías tren estación general Brown La ubicación de la antigua estación General Brown. Archivo General de la Nación

También quedó en la memoria popular Tres Esquinas, en Montes de Oca y Osvaldo Cruz, Barracas. El nombre también incluía a la zona aledaña, a la que Enrique Cadícamo dedicó el tango Tres Esquinas, en el que describe al barrio con imágenes como "tomar mate bajo la sombra que da el parral", "florecen como glicinas las lindas pibas de delantal" y "los chimentos de las comadres".

La estación Ingeniero Brian, importante punto de cargas del Ferrocarril Oeste, contaba con un puente que cruzaba el Riachuelo que impidió la rectificación del curso de agua, lo que genera la curiosidad catastral de que el estadio Saturnino Moure de Victoriano Arenas, equipo que milita en Primera C dirigido por Luis Ventura, se ubica en una península que constituye la única porción de territorio porteño allende el curso de agua, a la que solo se puede acceder por tierra desde el partido de Avellaneda.

Las más recientes

Hay otras estaciones desaparecidas que, por una cuestión temporal, pueden ser recordadas por los lectores. Una es Avenida América, del Urquiza, llamada así por la antigua denominación de Mosconi. Se ubicaba en el cruce de esta avenida y las vías, a metros de General Paz. Dejó de funcionar en 1973, cuando todas las paradas de la línea fueron reformadas. El mismo destino sufrió Agronomía, ubicada dentro del parque, en el cruce de las vías con la Avenida de las Casuarinas, cerrada por su cercanía a Arata.

Estación Scalabrini Ortiz Ferrocarril Belgrano Norte La estación Scalabrini Ortiz del Belgrano Norte funcionó hasta 2015. Galio

La estación Raúl Scalabrini Ortiz del entonces Ferrocarril Central Córdoba fue inaugurada en 1912 y funcionó hasta 2015, cuando fue clausurada para reemplazarla por Ciudad Universitaria, unos ochocientos metros más al norte. Fue la parada de referencia de miles de hinchas de River que la utilizaban para acceder al Monumental.

Por su parte, la estación Puerto Madero funcionaba en el barrio homónimo, en la intersección de Eduardo Madero con Macacha Güemes. Entre 1997 y 2008 fue terminal del servicio Castelar - Puerto Madero del Ferrocarril Sarmiento, aunque había sido inaugurada como parada 1° de marzo en 1949. Fue demolida en 2017 para las obras del Paseo del Bajo.