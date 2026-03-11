Vuelve el Callejero de Buenos Aires en el TC2000: qué calles estarán cortadas en la Ciudad El comienzo de temporada será durante este fin de semana y tendrá lugar en el circuito urbano, que fue montado en los alrededores del Parque de la Ciudad en Villa Soldati. Por + Seguir en







Los cortes comenzaron e 8 de marzo y se extenderá hasta el lunes 16.

Este fin de semana se vuelven a encender los motores del TC 2000, que tendrá su regreso a un circuito callejero tras 13 años en la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de este evento, habrá varias calles que estarán cortadas y muchos colectivos cambiarán sus recorridos.

El evento deportivo del automovilismo más convocante del país se realizará durante el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo, que tendrá lugar en el circuito urbano montado en los alrededores del Parque de la Ciudad, en el barrio de Villa Soldati.

El circuito se extiende por 2.509 metros del sur porteño, a través de las avenidas Escalada y General Roca y un sector del Parque de la Ciudad; contará con áreas de gastronomía y entretenimiento para que el público pueda disfrutar la experiencia al máximo.

TC2000 en el callejero de Buenos Aires: qué calles estarán cortadas y hasta cuándo Si bien el evento deportivo será entre el 13 y 15 de marzo, el corte en la zona del Villa Soldati comenzó el domingo 8 y se extenderá hasta el lunes 16. Durante dicho período también habrá un cambio de recorrido de los colectivos que van por el Metrobús y se instalarán algunas paradas provisorias de las líneas afectadas.