Vuelve el Callejero de Buenos Aires en el TC2000: qué calles estarán cortadas en la Ciudad

El comienzo de temporada será durante este fin de semana y tendrá lugar en el circuito urbano, que fue montado en los alrededores del Parque de la Ciudad en Villa Soldati.

Por
Los cortes comenzaron e 8 de marzo y se extenderá hasta el lunes 16.

Este fin de semana se vuelven a encender los motores del TC 2000, que tendrá su regreso a un circuito callejero tras 13 años en la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de este evento, habrá varias calles que estarán cortadas y muchos colectivos cambiarán sus recorridos.

El evento deportivo del automovilismo más convocante del país se realizará durante el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo, que tendrá lugar en el circuito urbano montado en los alrededores del Parque de la Ciudad, en el barrio de Villa Soldati.

El circuito se extiende por 2.509 metros del sur porteño, a través de las avenidas Escalada y General Roca y un sector del Parque de la Ciudad; contará con áreas de gastronomía y entretenimiento para que el público pueda disfrutar la experiencia al máximo.

TC2000 en el callejero de Buenos Aires: qué calles estarán cortadas y hasta cuándo

Si bien el evento deportivo será entre el 13 y 15 de marzo, el corte en la zona del Villa Soldati comenzó el domingo 8 y se extenderá hasta el lunes 16. Durante dicho período también habrá un cambio de recorrido de los colectivos que van por el Metrobús y se instalarán algunas paradas provisorias de las líneas afectadas.

  • Corte total de la avenida Coronel Roca entre la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra) y la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada.
  • Corte total de la bajada de la autopista Cámpora hacia la avenida Coronel Roca desde la provincia de Buenos Aires.
  • Corte total de la avenida Escalada entre el ingreso al Centro Comercial Parque Brown, ubicado al sudeste de la avenida Fernández de la Cruz y la avenida Coronel Roca.
  • Corte total de las calles Pascual Pérez, Delfo Cabrera, Humberto Selvetti, Alberto Zorrilla, Jeanette Campbell, Francisco Camet, Alberto Demiddi y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente entre la avenida Escalada y 23 de Junio.
  • Corte total del bulevar Olímpico J. B. Zubiaur entre Delfo Cabrera y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.
  • Corte total de la calle 23 de Junio entre Pascual Pérez y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.

Además, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 se aplicarán los siguientes cambios:

  • Corte total del Metrobús de la avenida Coronel Roca Cierre total del Metrobús de ambos sentidos de la avenida Coronel Roca, desde la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra), hasta la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada.
  • Corte total de la avenida Coronel Roca entre el retome al noreste de su intersección con la avenida Larrazábal y la bajada de la autopista Cámpora.
  • Corte total de la avenida Escalada entre la avenida Coronel Roca y la avenida 27 de Febrero.
  • Se instalarán paradas provisorias de colectivos de las líneas 47, 91 y 155 sobre la avenida Fernández de la Cruz, a metros del cruce con la avenida Escalada, ya que el tránsito por la avenida Coronel Roca, incluyendo al Metrobús, permanecerá interrumpido con motivo del fin de semana de competencia en el circuito callejero de Villa Soldati.
Cortes TC 2000

