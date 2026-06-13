13 de junio de 2026 Inicio
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Ola de frío: antes de la llegada del invierno habrá viento, lluvia y caída de la temperatura en Buenos Aires

Tras varias semanas grises y húmedas pero sin tanto abrigo, la estación más helada comienza a anunciar su llegada con un sábado con brusco descenso en los termómetros, precipitaciones y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

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Baja la temperatura este fin de semana.

Baja la temperatura este fin de semana.

Tras varias semanas grises y húmedas pero sin tanto abrigo, el invierno empieza a anunciar su llegada. Este sábado llega a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con una jornada fría, ventosa y lluviosa que será el preludio de una ola polar, con brusco descenso de temperatura aunque mayor presencia de sol. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en cuatro provincias por vientos y nevadas.

Se viene al primera ola polar del año.
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El organismo lanzó aviso amarillo por nevadas en la zona cordillerana de Mendoza y de la mitad norte de Neuquén, con valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros.

Por otro lado, hay alerta amarilla por vientos en el sur de Santa Cruz, la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas 13 junio 2026
Alerta amarilla en cuatro provincias.

Alerta amarilla en cuatro provincias.

Sin alertas: el pronóstico del clima para este sábado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de sábado difícil para andar la calle: niebla por la mañana y precipitaciones desde la tarde, que irán en aumento hacia la noche, con una temperatura que desciende a una mínima de 9° y una máxima de 14°, con vientos fuertes y ráfagas de hasta 50 km/h.

Este escenario abre la puerta a una ola de frío que golpeará al menos en los primeros días de la semana como un avance del invierno, con el termómetro deprimido hasta los 3° el domingo, aunque con mayor presencia de sol de la que hubo durante las últimas semanas.

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Un fin de semana largo fr&iacute;o en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Un fin de semana largo frío en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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