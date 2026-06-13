13 de junio de 2026 Inicio
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Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo celebran

El municipio de la provincia de Buenos Aires que gozará de un feriado a finales de este mes.

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Será feriado el 24 de junio para este municipio bonaerense.

Será feriado el 24 de junio para este municipio bonaerense.

  • Este municipio tendrá un feriado local el miércoles 24 de junio por un nuevo aniversario de su autonomía.
  • La medida fue oficializada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante la Resolución N.º 242/2026.
  • Los trabajadores de la Administración Pública y del Banco Provincia tendrán día no laborable, mientras que para el sector privado será optativo.
  • La jornada busca promover la participación de los vecinos en los actos y homenajes organizados por esta fecha histórica.

El municipio bonaerense Roque Pérez, ubicado al noreste de la provincia, disfrutará de un feriado el miércoles 24 de junio debido a la conmemoración de un hecho importante de su historia.

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Roque Pérez contará con un feriado el próximo 24 de mayo.

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La disposición fue oficializada a través de la Resolución N.º 242/2026 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La medida establece que los trabajadores de la Administración Pública y del Banco Provincia tendrán día no laborable, mientras que para las actividades industriales, comerciales y privadas regirá un feriado optativo.

Por qué es feriado el miércoles 24 de junio en 2026.

Con motivo de un nuevo aniversario de la autonomía de Roque Pérez, el municipio informó que el próximo 24 de junio de 2026 será día no laborable para los trabajadores de la Administración Pública y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La medida forma parte de las celebraciones previstas en el distrito.

Roque Perez
Un paisaje en la localidad de Roque Pérez.

Un paisaje en la localidad de Roque Pérez.

La medida busca facilitar la participación de los vecinos en los actos y homenajes por esta fecha especial, que conmemora la historia de Roque Pérez y fortalece el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad
Deportista, descanso, sueño, ejercicio
Conocé los feriados que te van a dar decsanso durante el año.

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Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.
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