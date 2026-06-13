Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo celebran El municipio de la provincia de Buenos Aires que gozará de un feriado a finales de este mes. Por Agregar C5N en









Será feriado el 24 de junio para este municipio bonaerense.

Este municipio tendrá un feriado local el miércoles 24 de junio por un nuevo aniversario de su autonomía.

La medida fue oficializada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante la Resolución N.º 242/2026.

Los trabajadores de la Administración Pública y del Banco Provincia tendrán día no laborable, mientras que para el sector privado será optativo.

La jornada busca promover la participación de los vecinos en los actos y homenajes organizados por esta fecha histórica. El municipio bonaerense Roque Pérez, ubicado al noreste de la provincia, disfrutará de un feriado el miércoles 24 de junio debido a la conmemoración de un hecho importante de su historia.

La localidad de Roque Pérez un lugar ideal para disfrutar sus senderos naturales Roque Pérez contará con un feriado el próximo 24 de mayo. Turismo Roque Pérez La disposición fue oficializada a través de la Resolución N.º 242/2026 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La medida establece que los trabajadores de la Administración Pública y del Banco Provincia tendrán día no laborable, mientras que para las actividades industriales, comerciales y privadas regirá un feriado optativo.

Por qué es feriado el miércoles 24 de junio en 2026. Con motivo de un nuevo aniversario de la autonomía de Roque Pérez, el municipio informó que el próximo 24 de junio de 2026 será día no laborable para los trabajadores de la Administración Pública y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La medida forma parte de las celebraciones previstas en el distrito.

Roque Perez Un paisaje en la localidad de Roque Pérez. Municipalidad Roque Pérez La medida busca facilitar la participación de los vecinos en los actos y homenajes por esta fecha especial, que conmemora la historia de Roque Pérez y fortalece el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Deportista, descanso, sueño, ejercicio Conocé los feriados que te van a dar decsanso durante el año. Freepik Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.