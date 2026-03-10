Cuáles son las multas de tránsito más caras en la Ciudad de Buenos Aires en marzo 2026 Los valores de las sanciones se ajustaron tras el aumento de la unidad que determina los montos. Algunas faltas frecuentes ya superan los $90.000 y las más graves rozan los $3,8 millones. Por + Seguir en







Los usuarios pueden realizar consultas de deuda y verificar sus puntos en la licencia a través del portal oficial del Gobierno porteño.

Desde marzo de 2026 rige una actualización en los valores de las infracciones en la Ciudad de Buenos Aires.

El cálculo se realiza a partir de la Unidad Fija, vinculada al precio de la nafta premium.

Algunas sanciones comunes superan los $90.000, mientras que las más graves pueden acercarse a los $3,8 millones.

El exceso de velocidad, el uso del celular al manejar y la violación del semáforo en rojo figuran entre las faltas más penalizadas. Los valores de las sanciones por infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires fueron actualizados en marzo de 2026 y registraron incrementos importantes. Tras el ajuste, los montos parten de unos $48.000 y, en los casos más graves, pueden alcanzar cifras cercanas a los $3.800.000.

La modificación responde a la actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular las sanciones en la jurisdicción. Este indicador se ajusta cada seis meses según el precio de la nafta premium que publica el Automóvil Club Argentino, por lo que su variación impacta directamente en el costo de las infracciones.

A partir de este nuevo valor, las faltas más habituales registraron aumentos en sus montos. Las conductas consideradas de mayor riesgo para la seguridad vial, como circular a mayor velocidad que la permitida o utilizar el teléfono mientras se conduce, concentran las penalidades más altas.

multa Freepik Qué multas son las más caras de CABA en marzo 2026 A partir de marzo, el valor de la Unidad Fija en la Ciudad de Buenos Aires se actualizó a $949,99, lo que representa un incremento del 19 % respecto al periodo anterior. Este ajuste impacta directamente en el costo de las multas, ubicando al exceso de velocidad como la infracción más cara del sistema porteño. Dependiendo de la gravedad de la falta y del tipo de vía, las sanciones por superar los límites permitidos pueden alcanzar un máximo de $3.799.960, consolidándose como la penalidad económica más severa para los conductores.

Otras de las faltas con montos más elevados corresponden al cruce de semáforos en rojo y la manipulación de patentes. En el caso de los semáforos, las multas pueden escalar hasta los $1.424.985, mientras que cubrir o alterar la chapa identificadora para evadir controles conlleva una sanción fija de $949.990. Asimismo, el uso del celular es rigurosamente fiscalizado mediante cámaras inteligentes, por lo que enviar mensajes de texto mientras se maneja tiene un costo de $189.998, duplicando el valor de la multa por simplemente hablar por teléfono.