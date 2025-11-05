5 de noviembre de 2025 Inicio
La Plata: el jefe de la barra de Gimnasia chocó con su moto y debió ser asistido

El hecho se registró cuando Cristian Camilleri impactó contra un auto en el barrio San Carlos. Llevaba puesto el casco y una mochila pequeña.

Por
El jefe de la barrabrava de Gimnasia La Plata sufrió un accidente.

El líder de la barrabrava de Gimnasia y Esgrima La Plata, Cristian Camilleri, sufrió un accidente de tránsito cuando se trasladaba a bordo de su motocicleta contra un vehículo en el barrio San Carlos. Pese a que tuvo que ser asistido por un grupo de médicos, se encuentra fuera de peligro.

Los estremecedores audios con los que Ricardo Zerda instigaba a la influencer Karen Robles al suicidio

El hecho se produjo cuando Camilleri, quien es apodado como "El volador", chocó con su moto Honda Tornado 250 contra un automóvil Ford Ka. Según consignó el portal 0221, se trasladaba con una mochila pequeña y llevaba puesto el casco.

En este marco, fue atendido por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) ya que sufrió contusiones y lesiones leves, aunque permanece fuera de peligro. También la Policía bonaerense desplegó un operativo luego de que ambos vehículos registraran daños materiales.

En un video de las redes sociales se observa que el jefe de la barrabrava del Lobo disminuyó la velocidad de su moto cuando observó que el auto cruzaba en la intersección, aunque no logró evitar el impacto. Luego, fue asistido por un grupo de vecinos.

