La Plata: el jefe de la barra de Gimnasia chocó con su moto y debió ser asistido El hecho se registró cuando Cristian Camilleri impactó contra un auto en el barrio San Carlos. Llevaba puesto el casco y una mochila pequeña. Por







El jefe de la barrabrava de Gimnasia La Plata sufrió un accidente.

El líder de la barrabrava de Gimnasia y Esgrima La Plata, Cristian Camilleri, sufrió un accidente de tránsito cuando se trasladaba a bordo de su motocicleta contra un vehículo en el barrio San Carlos. Pese a que tuvo que ser asistido por un grupo de médicos, se encuentra fuera de peligro.

El hecho se produjo cuando Camilleri, quien es apodado como "El volador", chocó con su moto Honda Tornado 250 contra un automóvil Ford Ka. Según consignó el portal 0221, se trasladaba con una mochila pequeña y llevaba puesto el casco.

Embed #LaPlata Cristian Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia, sufrió un accidente de tránsito en 137 y 42. Iba en moto y chocó contra un auto. Sufrió algunos golpes, por lo que se evaluaba su traslado a un centro asistencial. pic.twitter.com/HhTlRRcOrb — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 4, 2025 En este marco, fue atendido por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) ya que sufrió contusiones y lesiones leves, aunque permanece fuera de peligro. También la Policía bonaerense desplegó un operativo luego de que ambos vehículos registraran daños materiales.

En un video de las redes sociales se observa que el jefe de la barrabrava del Lobo disminuyó la velocidad de su moto cuando observó que el auto cruzaba en la intersección, aunque no logró evitar el impacto. Luego, fue asistido por un grupo de vecinos.