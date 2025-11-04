Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido En un comunicado, Juan Carlos Osorio aseguró que su cliente no circulaba a exceso de velocidad y que el test de alcoholemia que se hizo en el lugar dio "negativo". "El Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta", afirmó. Por







El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

El abogado de Michael Carballo, el joven de 23 años detenido por el choque en José C. Paz en el que falleció un matrimonio y sus tres hijos resultaron heridos, negó que su cliente manejara alcoholizado o a exceso de velocidad y responsabilizó a las víctimas por el incidente.

En un comunicado, Juan Carlos Osorio aclaró que Carballo posee licencia de conducir desde hace seis años. También rechazó las versiones que lo identificaban como hijo del dueño del boliche Tornado, y sostuvo que "no es familiar ni allegado de ningún político", según informó Noticias Argentinas.

En el mismo sentido, negó que el joven se encontrara bajo los efectos del alcohol ni otros estupefacientes, y señaló que el test de alcoholemia que se hizo en el lugar dio negativo. "A los fines de clarificar, hemos prestado el consentimiento para que se les practique exámenes sanguíneos a los fines de descartarlo en sangre", añadió.

Respecto a la mecánica del choque, Osorio descargó la responsabilidad en el conductor fallecido. "Mi asistido venía circulando por la avenida 197, con todas las precauciones del caso y no a exceso a velocidad como se rumorea, donde el rodado Renault 12 se interpone en el paso de la camioneta desencadenando el fatal hecho", expresó.

Michael Carballo accidente de José C. Paz Michael Carballo, detenido e imputado por el choque en José C. Paz. De todas maneras, el abogado informó que tanto él como su cliente se pusieron a disposición de la familia de las víctimas. En el choque murieron Renzo Benítez y Eliana Ramírez y sus tres hijos, de 14, 11 y 7 años, resultaron heridos. Carballo quedó detenido e imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Video: así fue el brutal choque en José C. Paz Se conocieron las imágenes del trágico accidente que terminó con la vida de un matrimonio que viajaba con sus tres hijos a la altura de José C. Paz. Dos de los menores ya fueron dados de alta, mientras que la niña de 11 es la más comprometida. Michael Jean Carballo, de 23 años, era el conductor de la Amarok que impactó a toda velocidad contra el Renault 12 de la familia. Debido a las graves heridas, Renzo y Eliana murieron al instante. Incluso se puede ver cómo vuelan los cuerpos y el auto queda completamente destruido.



▪️ El detenido tiene 23 años.

▪️ Está acusado de homicidio culposo agravado.



