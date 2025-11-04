Quiénes eran Renzo Benítez y Eliana Ramírez, la pareja que murió en el choque de José C. Paz Ambos fallecieron cuando viajaban junto a sus tres hijos por la localidad bonaerense y fueron embestidos por un joven de 23 años a bordo de una Amarok, a 160 kilómetros por hora. La historia del emprendimiento familiar que terminó trunco por la tragedia. Por







La pareja falleció en el acto y los menores fueron internados con heridas.

Crece la conmoción en José C. Paz por el fallecimiento de Renzo Benítez y Eliana Ramírez, la pareja que falleció cuando viajaban con su Renault 12 junto a sus tres hijos por la localidad bonaerense y fueron embestidos por un joven, identificado como Michael Carballo de 23 años, a bordo de una Amarok, a 160 kilómetros por hora.

Renzo y Eliana fallecieron en el acto, mientras que los menores fueron internados con heridas de distinta magnitud. Por su parte, Carballo, que manejaba con 3,01 gramos de alcohol en sangre, fue imputado por homicidio culposo y quedó detenido.

La tragedia encontró a ambos en un grato momento familiar. Meses atrás, Enzo había comenzado un emprendimiento de colocación de carteles en el localidad del conurbano, que le había permitido dejar atrás su trabajo como remisero en una aplicación de transporte y atravesar un buen pasar económico.

Choque José C. Paz Impactante imagen del accidente entre los dos autos en José C. Paz. Quién es Michael Carballo, el joven que mató a un matrimonio en José C. Paz Michael Jean Carballo es hijo del dueño del reconocido boliche Tornado de José C. Paz y en sus redes sociales siempre mostró un perfil ligado a la velocidad, la falta de límites al volante y salidas nocturnas.

En Instagram, el joven de 23 años se lucía manejando cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno. También subió fotos de la misma Volkswagen Amarok con la que el viernes embistió al Renault 12 donde viajaba la familia Benítez.

En cada video y foto que publicó, maneja de una forma temeraria y con fuertes aceleradas. “¿Quién se suma?”, puso en un posteo donde se lo ve corriendo picadas ilegales arriba de un cuatriciclo. Carballo también compartía imágenes en fiestas, siempre rodeado de amigos y posando junto a cantantes de cumbia. Video: así fue el brutal choque que terminó con la vida de una pareja en José C. Paz Las imágenes muestran el momento preciso en el que el joven de 23 años embistió a la familia con su Amarok, a 160km/h. Dos de los hermanos que estuvieron en el accidente fueron dados de alta, pero la hija mayor continúa en grave estado. Embed - TRAGEDIA en JOSÉ C. PAZ: CHOCÓ un AUTO a TODA VELOCIDAD y DESTROZÓ una FAMILIA