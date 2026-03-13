La NASA confirmó la fecha de lanzamiento para la misión Artemis II

Tras varios retrasos, la agencia espacial de Estados Unidos anunció el día del despegue, que marcará el regreso del hombre a la Luna después de más de 50 años. En el viaje irá un satélite argentino.

Después de varios problemas técnicos que obligaron a retrasar el despegue de Artemis II, finalmente la NASA confirmó la fecha en la que una misión tripulada volverá a la Luna después de más de 50 años, tras la finalización del programa Apolo en 1972: si todo sigue según lo planeado, el lanzamiento será el próximo 1 de abril.

La NASA anunció que un asteroide gigante no registrado hasta ahora pasará entre la Tierra y la Luna

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, los responsables de la NASA explicaron que el cohete Space Launch System (SLS), la nave Orion y los equipos técnicos están listos para volver a intentar el lanzamiento. De todos modos, también aclararon que continúan trabajando en la verificación previa al despegue.

La misión se vio retrasada por diferentes situaciones. En principio, el despegue estaba previsto para febrero, pero una fuga detectada durante un ensayo general de abastecimiento obligó a la NASA a posponer la misión . Esta prueba, conocida como wet dress rehearsal, consiste en cargar combustible y simular la cuenta regresiva completa.

El astronauta Joseph M. Acaba diserta en un evento de la NASA ante la presencia de tripulación del Artemis II.

Luego, en un segundo intento, realizado el 19 de febrero, no se registraron problemas durante el ensayo. Sin embargo, días después se detectó que había una obstrucción en el flujo de helio en unos de los sistemas del cohete, lo que obligó a que el vehículo sea reparado en los talleres aeroespaciales de la NASA.

Lori Glaze, administradora asociada a la NASA, señaló que el objetivo es despegar el próximo 1 de abril. Aseguró que miles de personas participaron en las revisiones técnicas y en un proceso de evaluación en el que se analizaron tanto riesgos como desafíos antes de aprobar la nueva ventana de lanzamiento.

En caso que el clima acompañe, en poco más de dos semanas la humanidad volverá a la Luna después de medio siglo. Se tratará de una misión en la que se realizará una prueba tripulada de vuelo durante diez días, en la que cuatro astronautas viajarán alrededor del satélite natural, sin alunizar, antes de regresar a la Tierra.

Argentina participará de la misión Artemis 2 de la NASA, que volverá a la Luna después de 54 años

Argentina participará del regreso de la misión Artemis II, el operativo de la NASA que marcará la vuelta del hombre a la Luna después de 54 años, tras el fin del Programa Apolo en 1972. Así lo confirmó el Gobierno en enero pasado mediante un comunicado oficial publicado por la Oficina del Presidente Javier Milei en la red social X.

"Durante el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), desarrollado en conjunto con la empresa argentina VENG S.A., además del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA)", aseguró el comunicado presidencial.

Para la Argentina significará un hito para la ciencia espacial, ya que por primera vez se desplegará un satélite nacional tan lejos de la Tierra. En concreto, el dispositivo se encontrará a unos 72 mil kilómetros del planeta.

"El microsatélite permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA. Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance", sostuvo el comunicado presidencial.