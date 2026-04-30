30 de abril de 2026 Inicio
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ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en su registro, lo que los convierte en potencialmente peligrosos ya que no es posible brindar garantías sobre su seguridad.

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ANMAT detectó incumplimientos en tres productos de limpieza de uso doméstico.

ANMAT detectó incumplimientos en tres productos de limpieza de uso doméstico.

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de tres productos de una reconocida marca de productos de limpieza, tras haber detectado que contaban con irregularidades en su registro, lo que los convierte en potencialmente peligrosos para la salud.

ANMAT halló que una de las empresas operaba sin dirección técnica.
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La medida se implementó a través de la Disposición 2406/2026 del organismo, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

El texto repasa que una inspección del Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) a la planta de la firma Química El Regreso SRL, en Lomas del Mirador, detectó productos de la marca Lomir sin registro ante la ANMAT y otros que sí estaban registrados pero presentaban irregularidades.

hipoclorito de sodio Lomir ANMAT
ANMAT prohibió la venta de solución de hipoclorito de sodio marca Lomir.

ANMAT prohibió la venta de solución de hipoclorito de sodio marca Lomir.

Ante esto, el organismo busca proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, dado que se trata de productos con incumplimientos en su registro de los que se desconoce su efectiva composición y condiciones de su elaboración, y para los que, en consecuencia, no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable.

desinfectantes para superficies Lomir ANMAT
El desinfectante de superficies Lomir, también prohibido por ANMAT.

El desinfectante de superficies Lomir, también prohibido por ANMAT.

Como resultado, el organismo prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional de Solución de hipoclorito de sodio 85 gr cl/l. desinfectante de superficies y agua de piscinas Lomir, Líquido multiuso limpiavidrios Lomir y Desinfectante para superficies alcohol 70° Lomir listo para usar.

líquido multiuso limpiavidrios Lomir ANMAT
ANMAT detectó irregularidades en el registro de varios productos Lomir.

ANMAT detectó irregularidades en el registro de varios productos Lomir.

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