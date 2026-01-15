Misión de evacuación histórica de la NASA: los astronautas de la tripulación 11 regresaron a la Tierra

La vuelta se adelantó un mes por una urgencia sanitaria. En redes sociales, la Administración compartió videos del amerizaje y fotografías de la tripulación. "Todos están a salvo, están realizando los chequeos estándar tras volver a casa", informó Jared Isaacman.

La tripulación 11 llegó a la Tierra , tras la evacuación de emergencia que realizó la NASA de la Estación Espacial Internacional, después de reportar que un tripulante se encontraba enfermo , pero sin brindar más detalles. Dentro de la cápsula Dragon, viajaron: el cosmonauta ruso Oleg Platonov y los astronautas Mike Fincke, Zena Cardman , y de la JAXA (Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial) el astronauta Kimiya Yui .

La NASA compartió en tiempo real el amerizaje de la misión SpaceX Crew-11 este jueves en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego tras pasar cinco meses a bordo de la Estación Espacial Internacional.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que "misiones como la Crew-11 demuestran la capacidad inherente al programa espacial estadounidense: nuestra capacidad para traer astronautas a casa según sea necesario, lanzar nuevas tripulaciones rápidamente y seguir impulsando los vuelos espaciales tripulados mientras nos preparamos para nuestra histórica misión Artemis II , desde la órbita baja terrestre hasta la Luna y, finalmente, Marte".

El especialista de misión y cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov, a la izquierda; el piloto de la NASA Michael Fincke; la comandante de la NASA Zena Cardman; y el especialista de misión de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) Kimiya Yui.

La tripulación 11 llegó un mes antes de lo previsto, debido a un problema médico que apareció en uno de los astronautas, que por el momento, se mantiene estable.

En la Tierra los "cuatro tripulantes fueron trasladados a un hospital local para una evaluación adicional, aprovechando los recursos médicos disponibles en la Tierra para brindar la mejor atención posible ", comentaron desde la agencia.

La NASA anunció el regreso de la tripulación 11 por un astronauta enfermo

regreso de la tripulación 11 de la Estación Espacial Internacional (EEI) por una "situación médica" de un astronauta. El administrador, Jared Isaacman explicó que se encuentra "estable" pero no van a brindar más detalles para mantener su privacidad.

Para la jornada del jueves, estaba prevista una caminata espacial de los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, para instalar hardware fuera de la estación. Sin embargo, desde la NASA informaron su cancelación y explicaron que "los equipos monitoreaban un problema médico con un miembro de la tripulación que actualmente vive y trabaja a bordo del laboratorio orbital".

A raíz de la curiosidad y la preocupación que generó la noticia, desde la NASA decidieron brindar una conferencia de prensa con el Administrador de la agencia, Jared Isaacman, Amit Kshatriya, administrador asociado y Dr. James Polk, director médico y de salud.

La tripulación de cuatro personas de la Crew-11 incluye a los astronautas estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, la astronauta japonesa Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. La tripulación permanece en la EEI desde su lanzamiento desde Florida en agosto y su regreso estaba previsto para mayo de este año.

"Esto fue una condición médica seria, está estable", explicó Isaacman, esta decisión de adelantar el regreso a la Tierra es para que pueda ser tratado por especialistas.

También explicaron que el retorno de la tripulación 11 no dificultará el lanzamiento de la misión Artemis II, prevista para febrero, donde cuatro astronautas regresarán a la Luna después de 50 años.

Estación Espacial Internacional Astronautas trabajando fuera de la Estación Espacial Internacional.

En la conferencia de prensa, los representantes de la NASA remarcaron el compromiso de la agencia por el bienestar y seguridad de los astronautas y subrayaron que no se trata de una "evacuación de emergencia".

Isaacman agradeció el trabajo de la Crew-11 y afirmó que "ha contribuido de manera decisiva a las operaciones en curso de la estación, manteniendo los estándares de profesionalismo por los que los astronautas son reconocidos".

Mientras que Amit Kshatriya expresó que "nunca tomamos atajos ni comprometemos la protección de nuestros astronautas" y que el incidente médico dentro de la EEI se manejó conforme a los protocolos establecidos para estos casos "un ejemplo de manual del entrenamiento que reciben nuestras tripulaciones y los equipos de control en tierra".