30 de abril de 2026 Inicio
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Vaca Muerta impulsa un nuevo modelo de financiamiento público - privado para rutas provinciales

Se trata de una iniciativa inédita que promueve la participación activa del sector hidrocarburífero en la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad.

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Figueroa destacó que el acuerdo “permite acelerar obras que son imprescindibles para el desarrollo”.

Figueroa destacó que el acuerdo “permite acelerar obras que son imprescindibles para el desarrollo”.

El gobernador Rolando Figueroa se reunió en la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta con los representantes de algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas del país, que integran la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), para avanzar con la firma de una adenda al Memorandum de Entendimiento que establece los mecanismos para el financiamiento privado de obras viales estratégicas.

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“El fideicomiso creado por las empresas para financiar estas obras es un ejemplo a nivel nacional. Es la primera vez en la historia que se hace esto y puede ser replicado por el resto de las provincias”, afirmó Figueroa.

Se trata de una iniciativa inédita, impulsada por la actual gestión, que promueve la participación activa del sector hidrocarburífero en la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad. “De esta manera, trabajando en equipo sector público y privado, estamos acelerando el cambio en la provincia. Para llevar nuestra energía al mundo debemos ser muy competitivos, y para eso debemos trabajar como un solo equipo”, aseguró Figueroa.

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Se reuni&oacute; la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta.

Se reunió la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta.

A la pavimentación de la Ruta 8, desde el empalme de Ruta 6 hasta el camino de la Tortuga, que ya fuera adelantado por el gobernador como la primera obra en financiar, se suma la pavimentación y repavimentación de la RPN°51 (Mari Menuco), entre el empalme con la RPN° 8 y el empalme con la RPN°17. También la repavimentación de la RPN°8, entre el empalme con la RPN° 51 y el empalme con la RPN° 7; la nueva intersección en el empalme de las RPN°7 y RPN°8; y la repavimentación de la RPN°7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la RPN°8.

Dos empresas, Geopark y Harbour Energy, se sumaron además al acuerdo del que participan Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy e YPF.

El plan forma parte de una estrategia más amplia con horizonte 2030 que busca acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera con infraestructura acorde, reduciendo tiempos de traslado, costos logísticos y riesgos viales en zonas de fuerte circulación en un ‘ganar – ganar’ con la industria.

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El plan forma parte de una estrategia m&aacute;s amplia con horizonte 2030.

El plan forma parte de una estrategia más amplia con horizonte 2030.

Figueroa destacó que el acuerdo “permite acelerar obras que son imprescindibles para el desarrollo” y remarcó el carácter colaborativo del esquema. El fideicomiso permitirá planificar obras de manera sostenida y con previsibilidad financiera.

“Nosotros con distintos esquemas, en una provincia que contaba con 1150 kilómetros de pavimento, ya estamos repavimentando este año 600, y estamos haciendo 850 cincuenta kilómetros de pavimento nuevo en todo el territorio. Estamos modificando totalmente el mapa de rutas neuquino”, remarcó el gobernador.

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