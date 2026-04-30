30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Lo echaron del circo y se quiso vengar: intentó prender fuego la carpa, pero lo atraparon y lo lincharon

Según las primeras investigaciones, el hombre prendió fuego a parte del escenario. Luego de haber detectado el humo, las autoridades actuaron rápidamente y lo capturaron in fraganti, evitando que pasara a mayores.

Por
El agresor

El agresor, que intentó dos veces incendiar la carpa del circo, fue detenido.

Un insólito episodio se registró durante la noche en un circo de Comodoro Rivadavia: un exempleado buscó vengarse tras haber sido despedido e intentó incendiar las instalaciones dos veces. Fue detenido a pocos metros del lugar

ANMAT detectó incumplimientos en tres productos de limpieza de uso doméstico.
Te puede interesar:

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

El responsable del espectáculo, Gabriel Credidio, explicó que el agresor había trabajado en tareas de armado y desarme de la carpa, pero fue desvinculado días atrás. “Se había desafectado de nuestro personal el 13 de abril por problemas de alcohol y adicciones”, detalló en diálogo con El Comodorense.

Según el relato de la organización, el hombre se presentó por primera vez cerca de las 20 y generó tres focos de incendio dentro del predio. Sin embargo, las llamas no lograron propagarse gracias a que los cortinados cuentan con tratamiento ignífugo, lo que permitió que el fuego fuera controlado de inmediato. Tras ese primer intento, el agresor escapó corriendo luego de ser detectado por cámaras de seguridad y por trabajadores del circo.

Pero la situación no terminó allí: cerca de las 21:30, el individuo volvió al lugar e intentó finalizar su cometido. En esta ocasión, roció los cortinados con una sustancia inflamable y logró iniciar dos focos importantes en la zona del escenario. Nuevamente, el personal reaccionó con rapidez y logró sofocar las llamas antes de que el incendio se expandiera. Ante lo ocurrido, se activó el protocolo de emergencia y acudieron efectivos policiales y personal de Defensa Civil para controlar la situación.

Minutos después del segundo ataque, el sospechoso fue localizado en las inmediaciones de la Plaza San Martín, a una cuadra del predio, donde fue reducido por personal y posteriormente entregado a la policía. Tras su detención, se realizaron los peritajes correspondientes para avanzar con la causa, que ya cuenta con denuncias tanto en el fuero civil como penal.

Si bien el incendio provocó daños materiales, el propio dueño del circo aseguró que se podrán realizar las reparaciones pertinentes en tiempo récord, por lo que garantizó el normal desarrollo de las próximas funciones.

Noticias relacionadas

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de chikungunya

play

Recortes en el Servicio Meteorológico Nacional: "No se entiende si somos esenciales por qué nos despiden"

El paro de colectivos sigue por décimo día.

Décimo día de paro de colectivos en el conurbano: qué líneas están afectadas

La versión de tapa blanda se puede obtener de forma gratuita con Pedidos Ya.

Atención fanáticos del fútbol: se puede conseguir gratis el álbum de figuritas del Mundial 2026

Las lluvias no vuelven a Buenos Aires durante el fin de semana. 

¿Vuelven las tormentas y para el fin de semana largo? Alerta por mínimas debajo de los 10 grados

Pasó un mes del tiroteo en San Cristóbal, en Santa Fe.

El adolescente que mató a un compañero en Santa Fe volverá a clases

Rating Cero

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

Mega 98.3 cumplió 26 años a puro rock nacional

Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.
play

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Un lazo entrañable une al exmodelo y la conductora brasileña. 

La confesión de Hernán Drago sobre Xuxa: "Se quedó muchas veces en casa"

La China Suárez en la campaña publicitaria de la marca de lencería de Ivana Figueiras.
play

Una empresaria reveló que recibió comentarios crueles por contratar a la China Suárez: "No esperaba tanto"

últimas noticias

El agresor, que intentó dos veces incendiar la carpa del circo, fue detenido.

Lo echaron del circo y se quiso vengar: intentó prender fuego la carpa, pero lo atraparon y lo lincharon

Hace 20 minutos
ANMAT detectó incumplimientos en tres productos de limpieza de uso doméstico.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

Hace 35 minutos
Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Hace 48 minutos
Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League

Preocupación en la Selección por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions y el Mundial 2026?

Hace 48 minutos
Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de chikungunya

Hace 51 minutos