Lo echaron del circo y se quiso vengar: intentó prender fuego la carpa, pero lo atraparon y lo lincharon Según las primeras investigaciones, el hombre prendió fuego a parte del escenario. Luego de haber detectado el humo, las autoridades actuaron rápidamente y lo capturaron in fraganti, evitando que pasara a mayores. Por + Seguir en







El agresor, que intentó dos veces incendiar la carpa del circo, fue detenido.

Un insólito episodio se registró durante la noche en un circo de Comodoro Rivadavia: un exempleado buscó vengarse tras haber sido despedido e intentó incendiar las instalaciones dos veces. Fue detenido a pocos metros del lugar

El responsable del espectáculo, Gabriel Credidio, explicó que el agresor había trabajado en tareas de armado y desarme de la carpa, pero fue desvinculado días atrás. “Se había desafectado de nuestro personal el 13 de abril por problemas de alcohol y adicciones”, detalló en diálogo con El Comodorense.

Según el relato de la organización, el hombre se presentó por primera vez cerca de las 20 y generó tres focos de incendio dentro del predio. Sin embargo, las llamas no lograron propagarse gracias a que los cortinados cuentan con tratamiento ignífugo, lo que permitió que el fuego fuera controlado de inmediato. Tras ese primer intento, el agresor escapó corriendo luego de ser detectado por cámaras de seguridad y por trabajadores del circo.

Pero la situación no terminó allí: cerca de las 21:30, el individuo volvió al lugar e intentó finalizar su cometido. En esta ocasión, roció los cortinados con una sustancia inflamable y logró iniciar dos focos importantes en la zona del escenario. Nuevamente, el personal reaccionó con rapidez y logró sofocar las llamas antes de que el incendio se expandiera. Ante lo ocurrido, se activó el protocolo de emergencia y acudieron efectivos policiales y personal de Defensa Civil para controlar la situación.

Minutos después del segundo ataque, el sospechoso fue localizado en las inmediaciones de la Plaza San Martín, a una cuadra del predio, donde fue reducido por personal y posteriormente entregado a la policía. Tras su detención, se realizaron los peritajes correspondientes para avanzar con la causa, que ya cuenta con denuncias tanto en el fuero civil como penal.