Misión a la luna: la NASA aplaza otra vez el despegue de Artemis II por problemas técnicos

La agencia espacial estadounidense descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS y su solución "afectará casi con seguridad la ventana de lanzamiento", prevista para el 6 de marzo.

Nuevamente la NASA posterga la misión que llevará al hombre a la Luna. 

La NASA confirmó la fecha de despegue de la misión Artemis II.
La NASA aprobó el ensayo de Artemis II y confirmó la fecha de despegue

Mediante un posteo en su cuenta de X, el administrador de la NASA, Jared Isaacman informó que "tras la interrupción del flujo de helio en la etapa de propulsión criogénica provisional del SLS, los equipos están solucionando problemas y preparándose para una probable reversión de Artemis II al VAB en @NASAKennedy".

Comunicado administrador NASA 21-2-26

Como consecuencia "esto afectará casi con seguridad la ventana de lanzamiento de marzo. @NASA seguirá proporcionando actualizaciones a medida que estén disponibles".

También explicó en otro posteo que "el equipo no logró que el helio fluyera a través del vehículo. Esto ocurrió durante una operación de rutina para represurizar el sistema", una situación similar había ocurrido en Artemis I.

Entre las fallas que escribió el administrador de la NASA, explicó que una podría ser "el filtro final entre el vehículo terrestre y el de vuelo, ubicado en el umbilical, aunque esto parece menos probable según la señal de falla", o sino también "podría tratarse de una falla en la interfaz umbilical del QD, donde se han observado problemas similares. También podría tratarse de una falla en la válvula de retención a bordo del vehículo, lo cual sería consistente con Artemis I, aunque se tomaron medidas correctivas para minimizar su recurrencia en Artemis II".

La explicación de la NASA sobre la nueva fecha de despegue de Artemis II

Jared Isaacman también remarcó que para arreglar estas fallas deberán dejar fuera de consideración "la ventana de lanzamiento de marzo", prevista para que despegue la misión Artemis II a partir del 6 de marzo.

Además aseguró que entiende "que la gente esté decepcionada con este avance", pero que "la decepción la siente especialmente el equipo de la NASA, que ha trabajado incansablemente para prepararse para esta gran hazaña".

Artemis II
Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con la cápsula de tripulación Orión.

También contó una anécdota que ocurrió durante la década del 60, cuando realizaron la primera misión a la Luna: "Cuando la NASA logró lo que muchos creían imposible, y lo que nunca se repitió desde entonces, hubo muchos contratiempos. Un ejemplo histórico es que Neil Armstrong pasó menos de 11 horas en el espacio a bordo de la sonda Gemini 8 antes de que su misión finalizara prematuramente debido a un problema técnico. Poco más de tres años después, se convirtió en el primer hombre en caminar sobre la Luna".

Eso no es todo sino que también prometió que "regresaremos en los próximos años, construiremos una base lunar y emprenderemos lo que deberían ser misiones continuas hacia y desde el entorno lunar. El punto de partida de esta arquitectura y velocidad de vuelo no es el punto de partida".

Cuáles son las fechas disponibles de la "ventana de lanzamiento" para la misión Artemis II

Marzo 2026 (en duda todo el mes)

  • 6 de marzo de 2026

  • 7 de marzo de 2026

  • 8 de marzo de 2026

  • 9 de marzo de 2026

  • 11 de marzo de 2026

Abril 2026

  • 1 de abril de 2026

  • 3 de abril de 2026

  • 4 de abril de 2026

  • 5 de abril de 2026

  • 6 de abril de 2026

  • 30 de abril de 2026

Calendario fechas de despegue Artemis II
