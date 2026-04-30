30 de abril de 2026 Inicio
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Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de chikungunya

El último informe sanitario advierte una aceleración de contagios. El total acumulado ascendió a 1.109 entre confirmados y probables.

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Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

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La fiebre chikungunya volvió a escalar en Argentina y ya configura un escenario de transmisión activa, con impacto desigual según la región. En la semana epidemiológica 15 se notificaron 272 nuevos casos, lo que llevó el total acumulado a 1.109 entre confirmados y probables.

Seis casos confirmados fueron  confirmados de relevancia internacional. 
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El dato no es aislado: forma parte de una tendencia creciente que los especialistas vinculan tanto a la expansión del virus como a una mayor capacidad de detección.

El norte del país concentra casi todo el problema. El 93% de los contagios se ubica en el NOA, con Salta como epicentro (644 casos), seguida por Tucumán (204) y Jujuy (101). Más atrás aparecen Santiago del Estero y Catamarca, también con circulación sostenida.

Fuera de esa región, el virus muestra presencia pero con menor intensidad. La provincia de Buenos Aires encabeza los registros en el centro del país, mientras que Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires mantienen cifras más acotadas. El resto del territorio presenta casos aislados o directamente sin notificaciones.

En paralelo, el dengue se mantiene en una zona de bajo riesgo, aunque con una dinámica que obliga a no relajarse. En la última semana se confirmaron cuatro nuevos casos y el total de la temporada asciende a 50. Más de la mitad son autóctonos, pero el resto responde a infecciones importadas desde países de América, Asia y el Caribe.

Mientras tanto, el frente respiratorio ofrece un respiro: los virus estacionales se mantienen estables y por debajo de los niveles registrados en años anteriores, un dato que aporta cierta calma en medio de la presión que ejercen las arbovirosis.

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