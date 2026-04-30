30 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de abril

La divisa operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, y se encamina a cerrar abril con una leve alza, aunque sin abandonar la estabilidad de los últimos meses.

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El dólar oficial mantuvo la estabilidad durante abril.

El dólar oficial mantuvo la estabilidad durante abril.

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El dólar minorista cotiza este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, luego de una caída de $15 en la rueda del miércoles, en su segunda jornada bajista consecutiva, aunque se encamina a cerrar abril con una ligera suba tras haber terminado marzo a $1.405, una semana a la baja.

El dólar oficial sufre leves movimientos en la última semana de abril.
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El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

Desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s7173 millones en 65 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s45.211 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atravesó abril sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial atravesó abril sin grandes sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.391,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1498,03, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.435,60.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405,50 para la compra y $1.406 para la venta.

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