Juicio por la muerte de Diego Maradona: Verónica Ojeda trató de "asesinos" a los imputados

La madre de Dieguito Fernando volvió a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 ,luego de haberse suspendido por una falla técnica y completó su testimonial. “Nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria y que iba a tener todo, pero no había nada. Nos dijeron todo al revés”, aseguró.

En la quinta audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona , Verónica Ojeda retomó su declaración tras una falla técnica y apuntó contra los imputados , Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, a quienes los trató de “asesinos".

La madre de Dieguito Fernando, el hijo menor del Diez, se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 en San Isidro donde no solo aportó un audio clave para el expediente que corresponde a un encuentro en el que se definió la internación domiciliaria del exfutbolista en el barrio San Andrés.

En medio de la reproducción de los audios donde se los escucha al neurocirujano, la psiquiatra y el psicólogo Diego Díaz, la expareja de Maradona no logró contener la angustia e hizo comentarios contra los profesionales. “ Soy una mamá que hacía lo que estaba a mi alcance. Y me da mucha impotencia escuchar esto y que me traten a mí, porque yo nunca los traté mal a ellos, siempre estuve a disposición. Me pelee con todos para ayudarlos a ellos, a Luque, a Agustina, a Díaz, ¿y que me traten así como persona? Me parece que no nos merecemos esto”, señaló.

Completamente indignada agregó: “ Todas las cosas que nos hacen estos asesinos hijos de puta. Toda la manipulación a la familia, porque a mí me decían una cosa y a las hijas otras, para que nosotros nunca estemos unidos . Aprovechaban esas cosas para que nosotros no tengamos comunicación. Es como una secta, toda una gente podrida que querían sacarle cosas a Diego. ¿Cómo puede hacer un médico esto? ¿Cómo pueden hacer eso?”.

“ Ellos mataron al padre de mi hijo. Mi hijo perdió a su papá, mi hijo necesitaba de su papá. Sus abrazos. Mi hijo tiene una condición. Nos cuesta mucho. Quiero tener un poco de tranquilidad y paz para mi hijo. Hay noches que llora mucho por su padre, dice que habla con él, yo le creo, tenían una conexión re fuerte ellos”, indicó.

Al mismo tiempo, habló sobre la relación del neurocirujano y el excampeón del mundo: “A Luque, que Diego tanto que lo quería, hasta le regaló una moto. Y él venía en moto a Olivos. Hasta eso. No entiendo por qué le hicieron eso a Diego, porque nos manipularon de esa manera. Yo quiero Justicia”.

El médico Leopoldo Luciano Luque junto a Diego Maradona El cirujano está imputado por la muerte del futbolista junto a otras 6 personas. Redes Sociales

Durante su declaración en la audiencia, Ojeda también responsabilizó a los imputados de la elección de la internación domiciliaria. “Nos dijeron que iba a ser una internación domiciliaria y que iba a tener todo. Eso está en el audio que aporté el otro día a los jueces. Nos dijeron que iba a haber de todo y no había nada, ni un aparato para la presión. En esa reunión nos dijeron todo al revés”, explicó sobre el encuentro en la Clínica Olivos donde se definió la externación del Diez.

Sobre la casa donde vivió el extécnico de la Selección argentina, la mamá de Dieguito describió que “no estaba en condiciones para una internación domiciliaria”, ya que “había dos baños, el de arriba estaba óptimo para Diego, pero abajo había solo un toilet, era un inodoro y lavatory”, además aseguró que no tenía nada para bañarse.

Juicio por la muerte de Maradona: Verónica Ojeda aseguró que “fue difícil” volver a declarar

Post declaración indagatoria, Verónica Ojeda habló con la prensa en la puerta del Tribunal y señaló que “fue muy difícil relatar todo de vuelta, pero dije la verdad”.

“Conté lo de lo de la clínica de Olivos, conté el verdadero audio porque el audio que estaba no era el real. Es un audio de una hora, 45 minutos donde hablan todos y de todos”, señaló y explicó que se puso mal volver a escucharlos ya que “es doloroso que hablen así de la mamá del menor de Diego”.

Por otro lado, sin ocultar su enojo sostuvo que el responsable de la internación de Diego era Matías Morla ya que “es el que digitaba todo; manejaba todo y a todos y obviamente Vanesa Moral, Maximiliano Pomargo y Cosachov, Luque y todos”.