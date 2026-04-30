30 de abril de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara el psicólogo Carlos Díaz

El terapeuta está imputado por homicidio simple con dolo eventual y dará su versión ante el Tribunal de San Isidro tras la suspensión del proceso anterior.

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Caso Maradona: este jueves declara el psicólogo Carlos Díaz

El psicólogo Carlos Díaz prestará declaración este jueves en el marco del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona. Su testimonio está previsto para la quinta audiencia del proceso que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

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La indagatoria de Díaz había quedado pendiente el año pasado, luego de que el juicio original fuera declarado nulo tras el escándalo que involucró a la entonces jueza Julieta Makintach, apartada del caso. Con la reanudación del debate, el imputado buscará exponer su versión sobre los hechos que derivaron en la muerte del exfutbolista.

Díaz está acusado de homicidio simple con dolo eventual, al igual que otros profesionales de la salud que integraban el equipo médico de Maradona. Durante la etapa de instrucción, el psicólogo negó cualquier responsabilidad penal. “No fui parte de un plan para que Maradona muriera”, sostuvo ante los fiscales.

En la misma línea, su defensa argumentó que su intervención estuvo centrada en el tratamiento de desintoxicación del paciente y que, según su evaluación, no existían signos de riesgo de vida en el período en que lo asistió. “Una persona que fue contratada para desintoxicar a un paciente y que logró su objetivo, y que no vio riesgo de vida, no puede ser imputado de un homicidio”, había planteado su abogado.

Verónica Ojeda sumará un audio clave al expediente

Verónica Ojeda también declarará este jueves y, según adelantaron fuentes judiciales, presentará un audio clave al expediente. Según trascendió, el registro corresponde a un encuentro en el que se definió la internación domiciliaria del exfutbolista en el barrio San Andrés.

El tribunal aceptó la prueba y evaluará su reproducción para contrastarla con otro audio ya incorporado a la causa. En la misma jornada también declarará el médico Collin Campbell, quien fue el primero en asistir a Maradona el día de su descompensación.

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