El fuerte enojo del entrenador argentino de Cienciano contra los periodistas: "Hacen cada pregunta boluda"

En conferencia de prensa, Horacio Melgarejo se mostró molesto por las consultas tras la victoria de su equipo por 1 a 0 frente a Atlético Mineiro de Brasil. “Qué malos que son haciendo preguntas”, explotó.

Se nota que nunca jugaste al fútbol

"Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también", aseguró Horacio Melgarejo en confencia de prensa.

El entrenador argentino de Cienciano, Horacio Melgarejo, tuvo un día de furia post victoria por 1 a 0 frente a Atlético Mineiro de Brasil por la Copa Sudamericana: en conferencia de prensa apuntó contra los periodistas.

River, en medio del proceso de reconstrucción tras la derrota en el Superclásico.
Te puede interesar:

No es Gallardo: el exitoso DT que le abrió la puerta a volver a River

Pese a haber logrado los tres puntos, lo que le permitió al equipo peruano consolidarse como líder del grupo A con 7 puntos en tres fechas, el técnico se mostró molesto en varios tramos de la conferencia por las preguntas que le realizaban sobre el encuentro.

“¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, lanzó sin privarse de nada ante la consulta sobre el rendimiento del equipo y respondió con sarcasmo: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”.

También respondió enojado cuando prenunciaron mal el apellido del Eduardo Domínguez, entrenador del conjunto brasileño: “¡Domínguez, Domínguez! Dale que te ayudo. Tenes que tener más rápida la pregunta".

En otro tramo, un comunicador le preguntar si el equipo debió golear, sin embargo, no lo dejó terminar su consulta y lo interrumpió con pidiendo que responder a otra persona. “Siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar a ti por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”, siguió contra uno de los comunicadores presentes.

Ante la insistencia sobre si el equipo debió haber sacado una ventaja mayor, se tomó la cabeza, indignado, con un suspiro con claro molestar y fue tajante: “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”.

Y remató con una crítica generalizada: “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son! mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar”.

Horacio Melgarejo, santafesino de 52 años, asumió la conducción técnica de Cienciano a principios de año tras desempeñarse en la Asociación Deportiva Tarma de Perú, luego de ser asistente de su compatriota Gustavo Siviero durante una década.

Cuándo vuelve a jugar Cienciano

El próximo encuentro de Cienciano será por el torneo local el sábado, ante Comerciantes Unidos, mientras que por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana enfrentará a Puerto Cabello, el martes 5 de mayo en condición de visitante.

Noticias relacionadas

Rojo habilitado para jugar contra Huracán.

La AFA le perdonó la sanción a Marcos Rojo y está habilitado para jugar contra Huracán

Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League

Preocupación en la Selección por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions y el Mundial 2026?

Tamara Rojas cargó contra Mariano Closs.
play

El explosivo posteo de la esposa de Bareiro contra Closs tras la expulsión en Cruzeiro - Boca

River jugará desde las 21:30 en San Pablo frente a Bragantino

River visita a Bragantino con la intención de mantenerse como líder del grupo

River Plate vuelver a jugar este jueves por la Copa Sudamericana. 

¿DirecTV o ESPN? Quién transmite a Bragantino - River

Los compañeros de Silva no podían creer el gol que se perdió.

El errado del año: quedó solo frente al arco y falló lo imposible

Rating Cero

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Pampita y Juli Poggio en la alfombra roja.

La impresionante transformación de Pampita y Juli Poggio para un importante evento: así se ven con sus cambios de look

Luis Ventura dio a conocer los nominados de los Martín Fierro 2026.

Premios Martín Fierro 2026: uno por uno, quiénes son todos los nominados

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

Mega 98.3 cumplió 26 años a puro rock nacional

últimas noticias

Javier Milei arribó al portaaviones cerca de las 10 de la mañana. 

Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar Argentino

Hace 6 minutos
Israel Katz habló sobre la posibilidad de volver a atacar Irán.

Israel no descarta volver a atacar Irán para "eliminar amenazas existenciales"

Hace 19 minutos
Desde la ciudad parten caminos hacia las Sierras del Sur.

Es una de la ciudades más destacadas de Córdoba y puede ser una gran opción para ir en otoño

Hace 24 minutos
La localidad bonaerense con los mejores regionales para visitar este fin de semana. 

Escapadas a pueblos: está cerca de Buenos Aires y tiene la fiesta de la torta frita y el chocolate caliente este fin de semana

Hace 25 minutos
Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Hace 29 minutos