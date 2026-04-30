El fuerte enojo del entrenador argentino de Cienciano contra los periodistas: "Hacen cada pregunta boluda"

El entrenador argentino de Cienciano, Horacio Melgarejo, tuvo un día de furia post victoria por 1 a 0 frente a Atlético Mineiro de Brasil por la Copa Sudamericana: en conferencia de prensa apuntó contra los periodistas.
En conferencia de prensa, Horacio Melgarejo se mostró molesto por las consultas tras la victoria de su equipo por 1 a 0 frente a Atlético Mineiro de Brasil. “Qué malos que son haciendo preguntas”, explotó.
Pese a haber logrado los tres puntos, lo que le permitió al equipo peruano consolidarse como líder del grupo A con 7 puntos en tres fechas, el técnico se mostró molesto en varios tramos de la conferencia por las preguntas que le realizaban sobre el encuentro.
“¡Qué malos que son haciendo preguntas!”, lanzó sin privarse de nada ante la consulta sobre el rendimiento del equipo y respondió con sarcasmo: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos. Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté”.
También respondió enojado cuando prenunciaron mal el apellido del Eduardo Domínguez, entrenador del conjunto brasileño: “¡Domínguez, Domínguez! Dale que te ayudo. Tenes que tener más rápida la pregunta".
En otro tramo, un comunicador le preguntar si el equipo debió golear, sin embargo, no lo dejó terminar su consulta y lo interrumpió con pidiendo que responder a otra persona. “Siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar a ti por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy”, siguió contra uno de los comunicadores presentes.
Ante la insistencia sobre si el equipo debió haber sacado una ventaja mayor, se tomó la cabeza, indignado, con un suspiro con claro molestar y fue tajante: “Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja”.
Y remató con una crítica generalizada: “Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Cada vez me sorprende más, para mal por supuesto. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son! mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar”.
Horacio Melgarejo, santafesino de 52 años, asumió la conducción técnica de Cienciano a principios de año tras desempeñarse en la Asociación Deportiva Tarma de Perú, luego de ser asistente de su compatriota Gustavo Siviero durante una década.
El próximo encuentro de Cienciano será por el torneo local el sábado, ante Comerciantes Unidos, mientras que por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana enfrentará a Puerto Cabello, el martes 5 de mayo en condición de visitante.