30 de abril de 2026 Inicio
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La AFA le perdonó la sanción a Marcos Rojo y está habilitado para jugar contra Huracán

El defensor había sido suspendido por cuatro partidos debido a su expulsión ante River y por haber insultado al árbitro, pero tras la polémica decisión del Tribunal de Disciplina, podrá estar presente.

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Rojo habilitado para jugar contra Huracán.

Rojo habilitado para jugar contra Huracán.

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El Tribunal de Disciplina le perdonó la mitad de la sanción a Marcos Rojo en Racing luego de su expulsión ante River en el estadio Presidente Perón tras el codazo a Lucas Martínez Quarta y posteriormente insultar al árbitro. De este modo, está habilitado para ser convocado contra Huracán.

Racing logró un triunfazo con uno menos y el Ciclón no tuvo problemas ante Platense.
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El juez Sebastián Zunino había sido llamado por el VAR por la acción del defensor y éste no solo le cuestionó la decisión sin ser capitán, sino que lo insultó y se escuchó en todo el estadio. Por ese motivo, le habían otorgado una prohibición de cuatro fechas.

Según el boletín publicado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de parte del Tribunal, el jugador está habilitado: “RACING CLUB c. RIVER PLATE 1ra. 12/04/2026 EXPTE. 98761: Se le da por cumplida la sanción al jugador Faustino Marcos Alberto Rojo, del Racing Club. Art. 25 del Código Disciplinario”.

Marcos Rojo

Como ya se perdió los partidos ante Aldosivi y Barracas Central, la AFA consideró que ya estaba cumplida y Gustavo Costas podrá convocarlo para jugar contra Huracán el domingo a las 16 en el Cilindro para jugarse la clasificación a los playoffs.

Cabe destacar que viene de ser titular en el empate de Racing contra Caracas por la Copa Sudamericana y es uno de los jugadores clave del técnico.

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