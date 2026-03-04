Un joven argentino recibió un premio de la NASA por su proyecto de minería sustentable en Marte El estudiante de 16 años diseñó un robot para recolectar minerales del suelo marciano. El proyecto que se quedó con el primer puesto combinó robótica, programación estratégica y criterios de sustentabilidad, sobresaliendo frente a competidores de diversos países. Por + Seguir en







Matías Trufelman es de la Escuela Scholem Aleijem del barrio de Villa Crespo, Buenos Aires.

Un estudiante de 16 años lideró un proyecto para una competencia internacional de robótica de la NASA y ganó el primer puesto en el programa educativo que se realizó en Estados Unidos y reunió a jóvenes de distintos países. El proyecto de minería sustentable en el planeta Marte, se quedó con el primer puesto combinó robótica, programación estratégica y criterios de sustentabilidad, sobresaliendo frente a competidores.

Matías Trufelman, estudiante de cuarto año de la Escuela Scholem Aleijem de la Ciudad de Buenos Aires, fue distinguido por la NASA, junto a su equipo por diseñar un robot capaz de extraer minerales en Marte sin dañar el ambiente. El proyecto, que combina innovación tecnológica con criterios de sustentabilidad, se presentó en una competencia internacional de robótica organizada en Estados Unidos en el marco del programa educativo Space Academy Camp, vinculado a la agencia espacial estadounidense.

El proyecto que llevó al grupo de estudiantes a obtener el primer puesto consistió en el diseño de un robot capaz de extraer minerales en Marte de manera sustentable. La propuesta busca que, en futuras misiones humanas al planeta rojo, sea posible aprovechar sus recursos sin provocar daños ambientales ni alterar posibles ecosistemas.

equipo argentino campeón en la NASA La iniciativa fue reconocida por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación tecnológica, dos pilares clave para la exploración espacial del futuro. Los participantes debieron idear un sistema preparado para operar en condiciones extremas y, al mismo tiempo, optimizar la obtención de recursos esenciales para misiones de larga duración.

El logro de jóvenes argentinos refleja el potencial del talento científico del país y también el creciente interés de estudiantes de todo el mundo en el desarrollo de tecnologías espaciales. Desafíos de este tipo buscan acercar a las nuevas generaciones al campo de la ingeniería, la robótica y la investigación vinculada a futuras misiones hacia Marte.

En coincidencia con el 4 de marzo, Día Mundial para el Desarrollo de la Ingeniería Sostenible, esta coronación de gloria refuerza el compromiso de la ingeniería argentina como puente para transformar el potencial tecnológico en bienestar económico duradero. La premiación no solo reconoce el talento joven, sino que también ratifica la importancia de apostar por la innovación sustentable como camino hacia un futuro más equitativo y resiliente.