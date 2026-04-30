Crisis del transporte público: reunión clave entre el Gobierno y empresarios de colectivos

La Secretaría de Transporte recibe a las cámaras para destrabar el conflicto por los subsidios, que derivó en empeoramiento de frecuencias y llevó a declarar estado de emergencia. El precio del gasoil, el principal foco.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Transporte, recibe este jueves a las 11 a las principales cámaras empresarias de colectivos , en medio de una crisis del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que llevó a declarar al sector en estado de emergencia ante el conflicto por los subsidios que derivó en una reducción de servicios.

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Por el Ejecutivo estarán presentes el flamante secretario Mariano Plencovich , quien asumió en reemplazo de Fernando Herrmann , quien también participará pero en calidad de titular de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía. También formará parte el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés .

Por el sector empresarial lo harán Luis Brusca y Fabio Ferreira (CEUTUPBA); Roberto Rodríguez y Luciano Messina (CTPBA); Daniel de Ingennis y Gustavo Martínez (CETUBA); Daniel Oscar Tenisci y Jorge Gangelmi (CEAP) y Luciano Fusaro (AAETA).

Los principales puntos de combinación de colectivos muestran paradas repletas ante la baja de frecuencias.

Las cámaras empresarias señalaron que la falta de definiciones sobre cómo se afrontarán los incrementos en los costos operativos, especialmente el impacto del precio del gasoil, se da en un contexto donde persisten importantes compromisos pendientes. Según indicaron, el Estado adeuda más de $128 mil millones en concepto de compensaciones .

En ese marco, advirtieron que la continuidad del servicio está en riesgo si no se alcanza una solución en el corto plazo.

La última reunión tuvo lugar el pasado 14 de abril y se dio en paralelo a las mesas técnicas de trabajo impulsadas para "establecer un canal permanente de diálogo". En aquella oportunidad, las autoridades nacionales se comprometieron a realizar un envío complementario de fondos para saldar deudas pendientes.

El encuentro se da en el contexto de una movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) como antesala del feriado del Día del Trabajador, con posibilidad de que algunas líneas de colectivos no presten servicio.