30 de abril de 2026 Inicio
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Paro de colectivos en el AMBA este 30 de abril: qué líneas no funcionan

Los choferes de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) aseguraron que la empresa les debe varios meses de sueldo, pero también aumentos. Como la compañía entro en quiebra, más de 420 empleados quedarán en la calle.

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El paro de colectivos sigue por décimo día.

El paro de colectivos sigue por décimo día.

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Por décimo día consecutivo, los choferes de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) realizan un paro de colectivos por falta de pago de sueldos, aumentos adeudados y viáticos. La empresa presentó la quiebra, pero los trabajadores realizan una protesta.

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una profunda crisis.
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Son exactamente 427 trabajadores los que perdieron su puesto de trabajo. Los choferes hablaron en C5N y contaron que algunos “no tenían para comer”. Mientras tanto, el conflicto afecta a miles de usuarios de las líneas 707, 333, 407 y 437, que circulan principalmente por los partidos bonaerenses de San Isidro, Vicente López y Escobar.

El conflicto comenzó el lunes 20 del corriente, cuando choferes y empleados comenzaron con la medida de fuerza en reclamo de deudas en el salario. Desde entonces no hubo ninguna solución, solo se conoció la noticia el 28 de la quiebra, sin muchos más detalles.

Por el Ejecutivo estarán presentes el flamante secretario Mariano Plencovich, quien asumió en reemplazo de Fernando Herrmann, quien también participará pero en calidad de titular de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía. También formará parte el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.

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